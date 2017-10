„Horvy“ úřadoval v lékárně

Sokolov – Lékárna NEMOS v Sokolově. „Ono mu je dneska deset, prozrazují rodiče malého Davida, který přijel do sokolovské nemocnice na vyhlášené oční oddělení až z Tachova. Reakce je blesková.

„Tak víš co, já ti zazpívám. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví,“ pěje Pavel Horváth, přidává se osazenstvo lékárny i další přítomní. Povedený dárek. Mladý tachovský fotbalista bude asi dlouho vzpomínat, měl štěstí. Je čtvrtek odpoledne, v lékárně sokolovské nemocnice právě probíhá společná akce FK Baník Sokolov a Lékárny NEMOS, autogramiáda fotbalové ikony Pavla Horvátha, který v současnosti pobývá v hornickém městě coby trenér místního druholigového týmu. Zpočátku pomalý rozjezd. Návštěvníci ale postupně přibývají.

Dveře zůstávají otevřené. „Nemám to zavřít?“ ptá se sympatická lékárnice. „Ne, to je dobrý, já už jsem stejně nastydlej,“ odpovídá Pavel Horváth se svým typickým humorem. Nakonec prošlo jeho rukama kolem dvou stovek podpisových karet, které předával svým fanouškům. Někteří šli záměrně, třeba v plzeňských šálách nebo s autobiografickou knížkou připravenou k podpisu, jako například osmiletý Filip s tátou a dědou. Nechal si podepsat dres Viktorie. „Fandím Baníku a taky Plzni,“ hlásí. „Pokud jsou lístky, jezdíme i do Plzně,“ přidává otec. Ten míní, že by Pavel Horváth měl ještě v Sokolově obout kopačky. A není jediný. „Tak aspoň za Březovou,“ přemlouvá Jan Jiříček. Před „šichtou“ na dětském oddělení stihla přispěchat i Hana Brožová.

„Chodím na Viktorku, jsem ráda, že je tady, viděla jsem ho ještě jako hráče, byl to dokonalej fotbalista,“ říká. Jiní byli neobvyklou návštěvou řádně překvapeni… „Nevěděl jsem o tom, byl jsem tady na vyšetření a teď tady ještě vyzvednout léky,“ sděluje František Smrž z Lokte. „Pavel Horváth je výborným vzorem pro mladé, jeho přístup byl příkladný,“ dodal. A nadšení Pavla Horvátha nad tím, že musí sedět v lékárně? „Nemusím tady sedět,“ ohrazuje se. „Myslím ale, že není špatný dostat fotbal do povědomí i lidí, kteří normálně na stadion nechodí. Jsem tady rád.“ A nebyla to zřejmě pouhá fráze. Pavel Horváth se tři hodiny usmíval, podepisoval, přidával věnování, pro Martina, pro Símu… a ochotně pózoval pro společné fotografování. „Ještě časáky a hrajeme v neděli, nezapomeň vzít taky taťku,“ nabádal bývalý český reprezentant dalšího mladého fanouška.

A kdo byl ve správný moment na správném místě, mohl si vyslechnout například historku o tom, jak můžete zkompletovat na jedné čerpací stanici během tří návštěv hattrick v podobě polití kafem, potřísnění vlastního oblečení hořčicí s kečupem a vysypání skořice. Všichni návštěvníci si odnesli připravené balíčky z lékárny, nebo radu přítomné výživové poradkyně – vedoucí farmaceutické laborantky lékárny Martiny Rybárové, která je držitelkou licence IFAA – mezinárodní licence pro výživu, aerobik a fitness.

„Pro klienty naší lékárny připravujeme řadu dalších zajímavých akcí. Zaměřujeme se nejen na zábavu, ale především na rady a osvětu v oblasti zdraví,“ říká Ing. Jaroslav Kratochvíl, ředitel sokolovské nemocnice. „Je to paráda, že taková hvězda jde mezi normální lidi, občas chodím na Baník, někdy jezdím do Plzně, mám tady knihu, nechal jsem si ji podepsat, super čteníčko. Je to paráda, se s Pavlem vyfotit, nebo ho i vidět,“ uzavřel akci Milan Toth, jeden z dalších fanoušků. Pavel Horváth táhne i v Sokolově.