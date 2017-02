Hřeší se zejména v dopravě. Někdy řeší strážníci i kuriózní případy

Chodov - Se zvýšeným počtem přestupků ve srovnání s předchozími roky se potýkali vloni městští policisté v Chodově.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Zatímco v roce 2015 řešili policisté 1696 přestupků, v loňském roce jich bylo 2346. „Ten nárůst je především v dopravě," vysvětlil velitel Městské policie Chodov Ladislav Staněk. „Jsme sídlištní město a doprava nás trápí dlouhodobě. Za denní služby řešíme zejména špatné parkování," upřesnil a dodal, že vloni to bylo 1676 přestupků v dopravě oproti 963 případům z předloňska. V noční době a o víkendech se strážníci potýkají spíše s přestupky proti veřejnému pořádku. Jejich počet se zvýšil z 480 na 528 případů.

Občas musí policisté řešit i dost kuriózní případy. „Máme tady místního podnapilce, kterého dost často vozíme na záchytku. A ten má vskutku zvláštní způsoby, jak si vydělává na alkohol. Jednou se svlékl donaha a stavěl dopravu v ulici Tovární. Stylizoval se do role jakéhosi mýtného a u přechodu pro chodce stavěl auta, převáděl lidi přes přechod a požadoval od nich peníze," popsal velitel. „Na jednu stranu je to úsměvné. Ale na druhou stranu, my ho donekonečna vozíme na záchytku, místo aby ho umístili někde, kde se bude léčit," posteskl si.

Přestupky 2016

celkem 2346

v dopravě 1676

veřejný pořádek 528

pokuty 1213

výše pokut 286 300 Kč