Hřiště v centru je nevyužité, lidem vadí systém návštěv

Karlovarský kraj – Těžební společnosti Sokolovská uhelná došli lidé. V minulých letech dávala přednost vlastním zaměstnancům z divize Družba, která musela zastavit těžbu v důsledku sesuvu vnitřní výsypky v lomu. Bez využití těchto lidí by byla společnost nucena propouštět ve velkém. To však tehdy majitelé firmy odmítli s odkazem na sociální dopady, které by takový krok měl na region.