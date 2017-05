I deštníky nechejte doma! Kontroly před akcemi v amfiteátru budou důslednější

Loket – Na důslednější kontroly osob i vnášených předmětů se musí připravit návštěvníci akcí v loketském amfiteátru. Jejich pořadatel, Vlny music agency, tak vyhověl žádosti Policie České republiky o součinnost při zajištění bezpečnosti v naší zemi.

První akcí, kde prošli lidé přísnější prohlídkou, byla uplynulá Beatová síň slávy. O víkendu totéž čeká také na fanoušky kapely Mig 21, Marka Ztraceného nebo Jiřího Pavlici (na snímku).Foto: Ilustr.foto: Deník

„Kontroly jsme prováděli vždycky,” uvedl Vladimír Suchan z agentury Vlny. Na vstupenkách je napsáno, aby lidé nenosili do amfiteátru deštníky, zbraně, sklo, nebo třeba lahve. „On i ten deštník je dneska zbraň,” vysvětlil Suchan. „A kromě toho vadí ve výhledu, lidi na sebe začnou nadávat a je z toho konflikt. Zažil jsem takovou hádku na vlastní kůži,” poznamenal.

Některým návštěvníkům kontroly zavazadel vadily. Teď je kromě toho čeká i osobní prohlídka, jestli nemají něco připevněného na těle. Agentura Vlny tím vyhovuje žádosti policie. „Tak teď aspoň všichni vidí, že to nebylo jen tak. Někdo tam například protáhne nůž a někoho bodne. Právě proto se dělají tyto kontroly,” vysvětlil Suchan, který zároveň upozornil na to, že zvýšená bezpečnostní opatření mohou způsobit u vstupu do amfiteátru časové průtahy, s nimiž je zapotřebí počítat. „Pouštíme dovnitř hodinu před začátkem. Pokud nejde o vysloveně nabitou akci, mělo by se to zvládnout,” je přesvědčený.

Muzikály, koncerty nebo opery v amfiteátru navštěvuje i Radka Jarošová z Lokte. „Podobná opatření na velkých akcích jsou podle mě důležitá i u nás. Prevence je nutná,” myslí si. „Nemám obavy z teroristického útoku, spíš z výtržnictví. Když se někdo napije, rozčílí, přestane se ovládat a je malér,” vysvětlila své obavy. Osobní prohlídky ani kontroly zavazadel jí nevadí. „Ale vadilo mi třeba, že mi u vstupu do amfiteátru vzali i plastovou lahev s pitím,” podotkla.

I ta podle pořadatele můžete být ale nebezpečná, pokud ji například někdo hodí do davu, může ublížit.

Poprvé na důslednější kontrolu narazili lidé v pátek před Beatovou síní slávy Radia BEAT. „Lidi chodili postupně, všechno proběhlo v naprostém klidu. I parkování bylo v pohodě, lidé si zvykají,” zhodnotil Vladimír Suchan a připojil pozvánku na nadcházející víkend, kdy si v amfiteátru návštěvníci budou moci vychutnat MIG 21 a v sobotu pak Hradišťan s Vlastou Redlem.