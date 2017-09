I voříšci se mají čím pochlubit

Karlovarský kraj – I voříšci a pejsci bez papírů jsou krásní. Proč by taky nemohli získat nějaké to ocenění? Řekla si Míša Moisesová z Ostrova.

Ilustrační fotografieFoto: Deník/Květa Korbářová

A protože v jejím případě není nikdy od slov a nápadů daleko k činům, už tuto sobotu se majitelé mohou svými mazlíčky pochlubit na prvním ročníku Ostrovské Voříškiády.

„Já sama se svými psy chodím na výstavy a vím, jak mi dělá dobře, když mi někdo řekne, jak mám hezké pejsky. A do salonu mi chodí spousta voříšků a pejsků bez papírů, kteří jsou moc krásní a šikovní,” vysvětlila, co ji vedlo k tomu, aby se pustila do zařizování. „A taky mi jde o socializaci pejsků. Chodí mi sem spousta psů, kteří se jinak strašně bojí, a tady u mě jsou pak úplně v pohodě,” poznamenala.

Na Ostrovskou Voříškiádu mohli zájemci své psy přihlašovat už řadu týdnů dopředu. Ti, kteří to stihli, najdou svého soutěžícího i v katalogu vystavovaných psů. Soutěží se ve dvou kategoriích – kříženci a psi bez PP – a ve třech třídách – štěňata, otevřená a veteráni. „Máme připraveno hodně odměn. Každý, kdo přijde, dostane tašku vzorečků dobrůtek, katalog a propagační materiály,” prozradila Míša Moisesová. I to byl důvod, proč byla dobrá registrace předem. Přesto má připraveno i několik tašek navíc pro ty, kteří se zaregistrují ještě v den konání výstavy.

Kromě samotného posuzování psů se pak účastníci mohou těšit i na doprovodný program v podobě ukázek zásahové jednotky Vězeňské služby ČR, flyballu a dog dancingu a na doplňkové soutěže Pejsek šikula, Dítě a pes, Nejhezčí pár a Podoba psa a pána. „Jde nám i o srandu, aby se lidé bavili. Ráda dávám lidi dohromady,” podotkla. Tato akce totiž není jediným jejím nápadem. „Chtěla bych dát dohromady partu lidí kolem pejsků a každý měsíc bychom dělali společné akce a výlety,” přiblížila, co má dál v plánu.

Ostrovská Voříškiáda se koná tuto sobotu 9. září v klášterním areálu vedle Ekocentra v Ostrově, v půl osmé ráno začíná přejímka psů. Vstupné pro diváky je dobrovolné a celý výtěžek ze vstupného půjde na záchrannou a odchytovou službu pro zvířata na potřeby a ošetření zachráněných zvířat. „V průběhu výstavy je možnost malého občerstvení, nákupu chovatelských potřeb. Současně si návštěvníci budou moci prohlédnout služební vozidlo záchranné a odchytové služby pro zvířata a popovídat si o její činnosti s provozovatelem i pracovníky,” doplnila Míša Moisesová.