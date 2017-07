Jaké počasí nabídne víkend? Deštníky se budou hodit

Sokolovsko - Je před námi další prázdninový víkend, nabitý kulturními a sportovními akcemi venku. Jaké počasí můžeme očekávat? Máme přibalit na cesty deštníky a svetry?

Ilustrační fotoFoto: Deník/Babej Ivan

Tak deštníky bych rozhodně doporučoval, říká meteorolog ze Šindelové Rudolf Kovařík. O tomto víkendu čekáme změnu, z tepla to postupně bude přecházet do chladnějšího počasí. Ještě v sobotu by mělo být oblačno, v odpoledních hodinách s přeháňkami a teploty se dostanou na 22 až 24 stupňů, tam, kde bude méně oblačnosti, až na 28 stupňů. V odpoledních hodinách by měly být četné bouřky, které v průběhu večera odezní.

Neděle bude ráno oblačná, oblačnost v dopoledních hodinách přetrvá a teploty se budou pohybovat v rozmezí 20 až 22 stupňů. V odpoledních hodinách čekáme frontální systém ze západu a ten by měl přinést bouřky, přeháňky a počasí, které se dostane s teplotami odpoledne na 23 až 24 ⁰C. A po neděli už nás čeká velká oblačnost s přeháňkami a teploty by se měly dostávat na 18 až 23 ⁰C.