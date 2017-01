Jako Romka musí Melinda dělat všechno na 110 procent

Habartov - Pochází z Habartova, je jí pětadvacet let a studuje vysokou školu. Jedna z mnoha, řekli by si někteří. Melinda Surmajová je Romka a pochází z rodiny, která je celý život integrovaná. Díky nadaci Open Society Fund Praha patří Melinda mezi romské stipendisty, kterých je pouze devět v celé republice. Nic ale není zadarmo, jak sama říká.

Melinda Surmajová patří mezi devět romských stipendistů v republice, které nadace Open Society Fund podporuje při studiu.Foto: archiv M.Surmajové

Melinda už dosáhla bakalářského titulu a letos prvním rokem studuje magisterský obor, a sice Kriminalisticko právní specializaci na Vysoké škole finanční a správní v Praze. „Škola je soukromá a stojí 55 tisíc na rok. Částka je pro mě velmi vysoká. Pracuji v advokátní kanceláři, ale zatím jen brigádně, proto bych bez stipendia nemohla pokračovat ve studiu," přiblížila. Snažila se proto vyhledat nějakou pomoc a i díky spolupráci s neziskovou organizací Slovo 21 našla nadaci Open Society Fund Praha (OSF). Přihlásila se a prošla vstupním pohovorem.

„Studenti v přihláškách vyčíslují své náklady (bydlení, strava, doprava, případně školné a další náklady spojené se studiem a živobytím) a také své příjmy. Výslednou částku, kterou potřebují, posuzuje hodnotící komise, a pokud ji schválí, my jim ji poskytneme. Částka je tedy u každého studenta jiná a pokrývá trochu jiné náklady," uvedla Lucie Plešková, manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí v OSF Praha. Stipendium je poskytováno na akademický rok, tedy na deset měsíců, a konkrétní částka je u každého ze studentů jiná, maximální výše stipendia je 60 000 Kč na akademický rok. Nadace by ráda studentům hradila celé studium. „Samozřejmě bude záviset na finančních prostředcích, které se nám podaří na stipendia získat, neboť ty pocházejí čistě od soukromých dárců," upřesnila Plešková.

Jak potvrzuje i sama Melinda, získání stipendia není až tak úplně jednoduché a studenti se musí rovněž přičinit. „Ty peníze jsem dostala i za to, že vykonávám dobrovolnickou službu, pracovní stáž a povinný jazykový kurz. Musím se účastnit akcí, které nadace pořádá. Jsme pod dohledem, píšu i závěrečnou zprávu," potvrdila. Nebojí se, že to, že pobírá stipendium, bude trnem v oku některým lidem, že si řeknou: Romka a zase bere peníze od státu! „ Stipendium nefinancuje stát, ale soukromé osoby, tudíž daňového poplatníka to nebude nic stát. Jedná se o afirtimní akci, která slouží k potlačení diskriminace. Romové to mají vždy těžší. Jeden profesor na vysoké škole mi řekl, že tím, že jsem Romka, musím všechno dělat na 110 procent. Mimo jiné Neromové mohou také využít finanční prostředky, například sociální stipendium," vysvětlila.

A až vystuduje? Chtěla by pracovat jako kriminalista. Zajímá ji také romská problematika a politika.