Ještěřice plné elánu zase pomáhají

Karlovarský kraj – Nadační fond Ještěřice pomáhá v Karlovarském kraji už třetím rokem. Do povědomí veřejnosti se vepsal celou řadou kulturních, společenských i recesistických akcí, díky nimž se daří plnit konto nadačního fondu.

O víkendu se uskuteční benefice Srdce slabším.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Více v rozhovoru s předsedkyní Ještěřic Miluškou Merklovou a místopředsedkyní Andreou Krýzlovou.

Už v sobotu bude ve Stříbrné na Sokolovsku na pořadu dne charitativní akce Srdce slabším. V programu se lze dočíst, že se návštěvníci stanou součástí hudebního příběhu a že Ještěřice budou mít na místě vlastní ´cestovní kancelář´. To bude určitě moře zábavy. Tak co na návštěvníky čeká?

M: Každý rok se snažíme, aby byl program jiný. Letos jsme si nasadily vysokou laťku. Pustíme se do improvizovaného hudebního představení s názvem Cestovní kancelář Ještěřice. Máme hlavní linii příběhu, ale celá hra se bude utvářet přímo na místě. Vyšly jsme z toho, že klienti Denního centra Mateřídouška v Chodově, pro které tento den již tradičně připravujeme, rádi tančí a zpívají. Sebraly jsme texty písní, které mají klienti DC Mateřídouška dobře natrénované, a poskládaly z nich jednoduchý příběh. Pódium tedy bude patřit pouze těmto zpěvákům. Aby vše dávalo nějaký smysl, bude představení doplněno také o reprodukovanou hudbu. Hlavní dějovou linii ztvárníme my – členky Nadačního fondu Ještěřice – a naši přátelé, kteří nám již od počátku s akcemi pomáhají. K nám se samozřejmě připojí další klienti DC Mateřídouška a také klienti Chráněných dílen v Sokolově a Chodově. Prostřednictvím improvizovaného tance a různých kostýmů a rekvizit se pokusíme vyjádřit obsah jednotlivých skladeb. Zapojit se ovšem může kdokoliv z přihlížejících, včetně dětí. Kostýmy a rekvizity budou na místě k zapůjčení. Během hry se budeme měnit v turecké či mexické tanečnice (tanečníky), ocitneme se na lázeňské promenádě nebo v pohádce, užijeme si safari, navštívíme speciální restaurace, budeme také svědky milostného vzplanutí. Naším cílem není odehrát perfektní představení pro diváky, cílem je báječně se bavit a pro tuto legraci strhnout co nejvíce návštěvníků akce.

Jak bude výtěžek konkrétně využit?

M: Výtěžek akce bude jako vždy věnován přímo do rukou ředitelky Denního centra Mateřídouška v Chodově, které se věnuje práci s mentálně postiženými osobami. Je to jediná akce Nadačního fondu Ještěřice, při které se vybírají finanční prostředky přímo pro konkrétní účel. V ostatních případech putují výtěžky z akcí na transparentní účet nadačního fondu a odtud je odesíláme těm, jejichž žádosti přijmeme v rámci výzvy a které samozřejmě správní rada Nadačního fondu Ještěřice schválí. Ihned po skončení hlavního programu Srdce slabším odstartuje na stejném místě, tedy v prostorách penzionu Márty ve Stříbrné, další program. Nehodláme se totiž vzdát léta a chceme si ještě užít zábavu pod širým nebem. Formace 3J Cover Rock Band se k tomuto účelu perfektně hodí a v regionu není třeba je dlouze představovat. Těšíme se na jejich tradiční songy. V případě, že by se k nám počasí přece jenom obrátilo zády, máme připravenou suchou alternativu. Musím podotknout, že 3J nám rovněž pomáhá již od počátku našeho působení, a to zcela zdarma. Perličkou je, že letos si členové 3J sami ohlídali termín a v předstihu nás kontaktovali s nabídkou pomoci. Velmi si jejich aktivity vážíme.

Další vaše akce se uskuteční už v říjnu, kdy si lidé budou moci protáhnout svá těla při druhém ročníku Kraslické desítky. Kdy se konkrétně závod uskuteční a kdo se ho může zúčastnit?

M: Druhý ročník Kraslické desítky se uskuteční 7. října. Startuje se v 16 hodin z nám. T.G.M. v Kraslicích, registrace bude probíhat již od 14. hodiny. Jedná se o klasický běžecký závod v mužských a ženských kategoriích, které jsou ještě rozdělené podle věku závodníků na kategorie 15 až 39 let, 40 až 59 let a 60 a více let. Závodu se mohou účastnit i děti do 15 let, které mají startovné zdarma. Podmínkou je ovšem dospělý doprovod. Startovné činí 100 Kč při včasné registraci. V případě přihlášení na místě uhradí závodníci startovné ve výši 150 Kč. Přihlašování za zvýhodněné startovné je možné učinit do 5. října prostřednictvím registračního formuláře uvedeného na našich webových stránkách: www.nadacni-fond-jesterice.cz., případně pouhým zasláním e-mailu s registračními údaji na adresu nf.jesterice@gmail.com.

Jaké další akce na vaši podporu připravujete do konce letošního roku?

A: Už nyní samozřejmě pracujeme na obsazení tradiční série tří adventních koncertů. Letos zahájíme adventní čas v kostele ve Stříbrné a zahájíme jej ve velkolepém stylu, neboť kostel rozezní populární Roháči z Lokte. Vzhledem k velkému úspěchu loňského varhanního koncertu Tria Clasic z Plzně doufáme, že nám pomohou i letos. Přejeme si, aby tyto tři dámy potěšily srdce a sluch návštěvníků v kostele v Kraslicích. Obsazení třetího koncertu zatím ještě zvažujeme. Na Štědrý den pak plánujeme už potřetí Štědroranní výklus, kdy účastníci mohou zdolat krátkou trasu libovolným způsobem a stylem. Mohou si ale přijít jenom vypít svařené víno nebo ochutnat již vyhlášenou rybí polévku. Při této akci jde zejména o pohodu a o příjemné trávení času při čekání na Ježíška.

Jak jsem již zmínil, nadační fond působí v kraji už třetím rokem. Kolik peněz se už podařilo nashromáždit a poskytnout tam, kde je to zapotřebí?

A: Za tři roky našeho působení jsme dosud nashromáždily a následně rozdělily přes 255 tisíc korun.

Kromě toho, že peníze shromažďujeme na námi organizovaných akcích, je třeba také vyzdvihnout a poděkovat za pomoc regionálním podnikatelům a živnostníkům, regionálním umělcům, divadlům a klubům (Roháči z Lokte, Divadlo Husovka, Divadlo Bez zákulisí…), Karlovarskému kraji a jednotlivým obcím a městům (Kraslice, Dalovice, Stříbrná, Královské Poříčí). Letos jsme již přispěly 10 tisíci korunami jedné ženě s roztroušenou sklerózou, a to na nákup protiskluzové dlažby a madel pro rekonstrukci jejího bytu na bezbariérový. Na nákup oxygenerátoru jsme přispěly Hospicu Sv. Jiří z Chebu částkou 8400 korun. Podpořily jsme také třeba rodinu z Chebu, která má synka s kombinovaným postižením, nebo rodinu ze Sokolovska se synkem diabetikem. Často přispíváme také matkám samoživitelkám na školní obědy pro jejich děti nebo rodinám s dětmi se zdravotním postižením a podobně.

Kdy vyhlásíte další výzvu, kdy mohou lidé o příspěvek žádat?

A: Další výzvu, letošní druhou a celkově již šestou, vyhlásíme tradičně první podzimní den, tedy 23. září. Na příspěvky z ní máme k dispozici asi 40 tisíc korun.

Kde berete stále tu sílu a inspiraci vymýšlet nové a nové akce?

M: Právě teď jsme v období, kdy se spíše stabilizujeme a pracujeme na vytvoření tradice pro všechny naše akce. Čerpáme ze zkušeností a snažíme se vyladit nedostatky. Inspiraci potřebujeme samozřejmě stále, a to zejména pro naše dvě ústřední akce – Hry U hranic bez hranic a Srdce slabším. Zatím to jde tak nějak samo a při vymýšlení se stále ještě samy bavíme. Do budoucna máme v plánu ještě nějaké další aktivity, ale to je v tuto chvíli ještě naše tajemství. Nic z toho by však nebylo možné, kdyby nás nespojovalo přátelství a důvěra.