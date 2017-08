Kam s domácími mazlíčky, pokud nemohou na dovolenou? Do hotelu

Karlovarský kraj – Pro majitele psů a především koček je období dovolených tak trochu stresující. Pokud s nimi jejich čtyřnozí mazlíčci nemohou cestovat, musí vyřešit problém, jak se o ně postarat. Pokud nepomohou dobří známí, pak zbývá jediné. Využít služeb psích či kočičích hotelů.

Ilustrační foto.Foto: Městská policie Praha

Služby psích hotelů jsou oblíbené i na Sokolovsku. Přes léto hlásí plno například Zvířecí školka a hotel Merlin v Lokti. „Máme plno přes celé prázdniny,“ potvrdila jeho provozovatelka Věra Třešňáková. Na čtyřnohé mazlíčky tu čekají procházky do lesa, v parných dnech koupání v bazénu a nechybí ani sport se psy – agility. Den hlídání tu stojí od 250 korun v závislosti na požadavky psa.

Se stejným nápadem přišli i Pavel a Martina Němečkovi. Ti se v Chebu postarají nejen o pejsky, ale i jiná domácí zvířátka. Na nedostatek zájemců si rozhodně stěžovat nemohou. „Přes prázdniny máme téměř plno. Je to dáno i tím, že řada lidí je s naším hotelem spokojená a ráda se k nám vrací,“ prozradila provozovatelka Psího hotelu Cheb Martina Němečková. Cena za noc u menších ras činí 150 korun, u větších psů typu německého ovčáka pak bývá o 50 korun vyšší. „S většími psy chodíme na procházky zvlášť. Navíc samozřejmě potřebují větší kotce, a to se také promítá do ceny,“ vysvětlila.

O službách psích hotelů někteří lidé nevědí. Většinou své mazlíčky při cestě na dovolenou přenechávají sousedům či známým. „O něčem takovém slyším vůbec poprvé. Já sama pejska mám a podobný problém jsem už řešila. Příště možná podobného hotelu využiju,“ řekla Vladimíra Navrátilová z Mariánských Lázní.

Velmi oblíbený psí hotel provozuje již řadu let ve Staré Roli paní Dagmar Kollárová. Tento rok má jako každý nabitý. „Letos jsou mezi návštěvníky spíše větší plemena. Často k nám lidé přiváží na hlídání i problémové pejsky. Možnost ubytování mají samozřejmě i oni, jen je důležité mě předem upozornit, abych se mohla na pejska připravit. Potom to spolu hravě zvládneme,“ vysvětluje.

Ceny se odvíjí od velikosti a potřeb každého pejska. Od 150 korun do 250 korun za den. Průběh dne vašeho společníka se bude odvíjet od jeho zvyků, povahy nebo věku. „S některými pejsky můžeme být venku celý den, se štěňátky se musíme řídit dobou krmení. Ve všech případech se snažím, aby byli pejsci vždy spokojení, to je má priorita,“ dodává paní Kollárová.

Ať máte pejska zvyklého jen na váš obývák nebo trhače, co běhá celý den venku, nemusíte propadat panice, pokud ho s sebou nemůžete na dovolenou vzít. Pokud se obrátíte na kvalitní střediska, jako je například toto, může váš pejsek zažít příjemnou dovolenou také.

(jid, bar, pet)