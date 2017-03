Kávu za básničku či zadarmo? Jedině v Tříkrálové kavárničce

Sokolov - Napíšete básničku a dostanete za ni kávu. Můžete tu příjemně posedět a vyslechnout si zajímavou přednášku nebo autorské čtení.

Kávu za básničku. Poetické výtvory návštěvníků ukazuje Petra Kesslová. Připomněli si tak Den poezie.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Dokonce tu dostanete kávu, i když zrovna u sebe nemáte ani korunu. Prostředí je malé, komorní, klidné a v létě připravují posezení i venku. A po odchodu máte dobrý pocit, že jste udělali dobrý skutek, protože jste podpořili charitu. To všechno nabízí Tříkrálová kavárnička, jediná svého druhu v kraji.

Otevřená je od začátku února a lidé si sem začínají nacházet cestu. „Průměrně za den přijde dvacet až pětadvacet lidí,“ potvrdil Jan Sebján, ředitel Farní charity Sokolov, která ji provozuje. Jeho slova potvrdila i Petra Kesslová, jedna z obsluhujích: „Rozjíždí se to dobře, ale každý den je to jiné, záleží na počasí.“ Když je hezky, dorazí víc návštěvníků, proto bude v létě k dispozici i posezení venku. Mezi hosty jsou často studenti z nedaleké střední školy, starší lidé nebo například ženy z vedlejšího kadeřnictví nebo kosmetiky. „No to stojí za to sem jet i z Varů,“ potvrdila Veronika Šebková, která si odskočila právě z kadeřnictví. Pravidelnou návštěvnicí je i Lenka Trubačová z kosmetiky.

Kavárnička začala nabízet i doprovodný program. „Jak se žije s depresí a bipolární poruchou z pohledu člověka, který je pacientem, přišla vyprávět Ludmila Křivancová,“ přiblížil ředitel Sebján. Světový den poezie si připomněli taky zajímavou akcí. Za kávu návštěvníci platili básničkou. Jejich výtvory teď zdobí prostory kavárničky.

Příznivce si našlo i Zavěšené kafe. Jak funguje? Dáte si kávu a zaplatíte ještě jednu. Na věšáček pak obsluha pověsí hrnek a kávu si někdy dá ten, kdo zrovna na ni nemá. „To už využili třeba klienti z Mateřídoušky, ze sociálně terapeutických dílen, kteří sem občas chodí. Většinou ji ale lidé spíš zaplatí pro jiné,“ poznamenala Petra Kesslová a dodala, že zájem je i o knížky, které si návštěvníci mohou nejen přečíst, ale i zakoupit za 30 korun.

Do Tříkrálové kavárničky v Sokolově můžete zajít každý všední den od 7 do 19 hodin. Najdete ji mezi Hornickým domem a evangelickým kostelem. Tím, že si dáte kávu nebo čaj, podpoříte projekty farní charity, například Domácí hospic Motýl či šatník charity.