Kdo bude miliontým návštěvníkem?

Bečov nad Teplou - Miliontého návštěvníka s napětím očekává hrad a zámek Bečov. Podle výpočtů by se měl objevit první dubnový víkend, tedy hned po zahájení letošní sezony.

MILIONTÝ NÁVŠTĚVNÍK. Hrad a zámek Bečov očekává svého miliontého návštěvníka první dubnový víkend.Foto: Deník / Meluzin Vladimir

„Miliontého návštěvníka jsme očekávali už závěrem minulé sezony,“ řekl kastelán hradu a zámku Tomáš Wizovský. Přestože byla loňská sezona co do návštěvnosti historicky nejúspěšnější, jubilejního hosta se Bečov nedočkal. „Všichni zaměstnanci zámku jsou nesmírně zvědaví, kdo to bude, zda dítě, pár či starší osoba, cizinec nebo Čech. Každopádně si myslím, že připravené dary ocení každý turista,“ řekl kastelán. Miliontý návštěvník si odnese například Průvodce po památkách, volnou vstupenku na vybrané památky ve správě Národního památkového ústavu nebo poukaz na víkendový pobyt v areálu státního hradu a zámku Bečov.

K miliontému návštěvníkovi ale v Bečově vedla dlouhá cesta. Areál státního hradu a zámku se podařilo zpřístupnit až v roce 1996, jedenáct let poté, co na sebe strhl pozornost díky nálezu století, relikviáře sv. Maura.

V současné době areál prochází stavební a památkovou revitalizací a směřuje k celkovému zpřístupnění. „Nejpozději do roku 2019 zde mají vzniknout tři nové, druhově odlišné návštěvnické trasy. Vzdělávací prohlídky v gotickém hradu, zaměřené na poznávání stavební historie objektu, v Pluhovských domech bude poté volně přístupná muzejní expozice relikviáře sv. Maura a klasické interiérové instalace v Dolním zámku prováděné tradičně s průvodcem,“ přiblížil Tomáš Wizovský.

Toto portfolio závěrem letošního roku doplní také exteriérová trasa kolem středověkého hradu s interaktivními naučnými panely a dosud nevyužívanými výhledy na městečko.