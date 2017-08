Kempům se vcelku daří, vracejí se do nich tuzemští i zahraniční hosté

Karlovarský kraj – Dovolená v kempu? Proč ne. Zprávy z kempů v regionu potvrzují, že nejen tuzemští, ale i zahraniční hosté na kempy nezanevřeli a opět se do nich vracejí.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Zdeněk Kellner

Většina kempů v současnosti už nabízí kromě jiného velmi dobré sociální zařízení a přijatelné ceny, které hosty nezruinují. Život se vrátil do kempu Tajch v Šindelové na Sokolovsku. Stalo se tak po opravě hráze rybníka, která se bortila. Kemp tak byl loni mimo provoz. „Těší nás, že si k nám kempaři zase letos nacházejí cestu. Návštěvnost roste,“ říká starosta obce Jaroslav Benda. Napomohly k tomu i další investice. Šindelová se totiž pustila do oprav veřejného osvětlení v kempu a zapracovala na sociálním zázemí. Kempaři tak mají vylepšené toalety, umývárny a sprchy. Vyšší návštěvnosti pomáhají i doprovodné akce. Tou příští bude srpnový recesistický závod kol Tour de Tajch.

Podobná spokojenost už nepanuje v autokempu Baldi u Jesenické přehrady. Letošní návštěvnost podle slov majitele Jiřího Baláka oproti loňskému roku dokonce klesla až o třicet procent. Červenec býval nahuštěný, letos už to tak slavné není. Nevím, čemu to přičítat,“ komentoval sníženou návštěvu Jiří Balák. V autokempu na situaci zareagovali zdražením. Zatímco vloni by návštěvník zaplatil šedesát korun za noc, letos si připlatí o deset korun navíc.

Jen o kousek dál je o něco příznivější situace. V kempu Stebnice u Lipové na Chebsku žádné výkyvy v počtu kempařů dlouhodobě nezaznamenávají. „Návštěvnost je dlouhodobě stabilizovaná. Žádné změny ve fungování kempu v nejbližší době neplánujeme,“ prozradil majitel kempu Roman Paulus.

Velmi spokojení jsou majitelé kempu Sasanka v Sadově. „Návštěvníků k nám přijíždí tento rok podobně jako loni, ale je tu více Čechů, to jsem moc rád,“ řekl jeden z majitelů. „Pravidelní návštěvníci našeho kempu si chválí udržované prostředí, což je jedna z věcí, na které si zakládáme. Nic se u nás nezměnilo, vše je při starém, včetně cen,“ dodává druhý majitel.

V Nové Roli funguje v nové podobě prvním rokem BeachCamp. „Jsme překvapení, jaký zájem přes léto o ubytování byl. V rámci filmového festivalu jsme měli plno, i přes to, že někteří rušili rezervace na poslední chvíli. Po zbytek léta je situace podobná. Věříme, že se nám takhle povede i další sezonu,“ uvedl provozovatel Jiří Švec.