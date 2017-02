Kino v Chodově mělo rekordní návštěvnost

Karlovy Vary - Dramatický pokles odbavených pasažérů zaznamenalo za loňský rok karlovarské letiště. Bylo jich celkem 23 235, což představovalo meziroční pokles o 41,5 procenta. Letos by ale mohlo dojít k pozitivnímu obratu i díky dvěma novým linkám, a to do německého Düsseldorfu a izraelského Tel Avivu.