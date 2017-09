Klášterní výstavy pokračují. Nově lze vidět Olympii Jiřího Sozanského

Sokolov – Výstavní síň klášterního kostela sv. Antonína Paduánského vrátí návštěvníky do období antických olympioniků.

Olympie Jiřího SozanskéhoFoto: Deník / Cichocki Roman

Současná výstava totiž představuje dílo českého výtvarníka Jiřího Sozanského, který na svých kresbách a olejomalbách vyobrazil prostředí historické Olympie a vzdává tak hold prestižním sportovním hrám, jejichž kořeny sahají do přibližně 8. století př. n. l. Kurátor klášterních výstav Josef Vomáčka usiloval o tvorbu Jiřího Sozanského řadu let. Nyní je k vidění v Sokolově, a to až do 27. září

Jedná se o kolekci obrazů, která je součástí rozsáhlé tematické expozice s názvem Ekecheiriá. Vytvořili ji čeští umělci při spolku Symposion v roce 2012, kdy se olympiáda konala v Londýně. „Sozanského část sestává ze dvou celků. Vidíte velké olejomalby, které jsou výjimečné svou hmotností. Jeden obraz váží kolem tří set kilogramů. Současně vidíte také poměrně realistické obrazy z prostředí řecké Olympie, kde se autor osobně inspiroval, nechybí zdařilé kresby samotných atletů,“ uvedl kurátor Josef Vomáčka.

Poukázal rovněž na to, že často kontroverzním způsobem využívá umění k vyjádření svých občanských a politických postojů. „Ve svých dílech protestuje proti násilí, drogám, nacismu, stupiditě a tak podobně, a to se ne každému líbí,“ zaznělo rovněž při vernisáži. Výstava potrvá do 27. září 2017. Olympii Jiřího Sozanského můžete navštívit každý den, kromě pondělí, od 10 do 18 hodin. Vstup zdarma. (ps)