Komunitní kompostárna má za sebou rekordní rok

Aš – Přesně 1 206 tun biologicky rozložitelného odpadu přibylo v roce 2016 na komunitní kompostárnu v Aši. Jeho množství se rok od roku zvyšuje.

„Toto množství představuje oproti roku 2015 nárůst o 27 procent a je nejlepším výsledkem od roku 2004, kdy se tato komodita eviduje,“ informoval mluvčí městského úřadu v Aši Milan Vrbata. „Na výsledných číslech se nejvíce promítly výrazně vyšší objemy trávy – 639 tun oproti 462 tunám v roce 2015 – a bioodpadu z domácností – 315 tun oproti 212 tunám v roce 2015.

Komunitní kompostárnu pro město provozuje společnost Ašské služby. Ta s kompostem neobchoduje, ale materiál používá při péči o městskou zeleň.

Na komunitní kompostárnu se sváží kromě bioodpadu z domácností také tráva, listí a štěpky větví, pocházející z ploch ve vlastnictví města Aše. Listí a štěpků se loni povedlo vytěžit naopak méně – listí 180 tun – v roce 2015 to bylo 346 tun, a štěpků 71 tun – v roce 2015 to bylo 136 tun. „Nárůstu objemu kompostovatelného materiálu napomohlo hlavně zavedení systému svozu bioodpadu od občanů v roce 2015. Svoz bioodpadu je prováděn zdarma, zadarmo jsou také zapůjčovány hnědé nádoby, do kterých domácnosti odpad v podobě listí, štěpků větví a trávy shromažďují,“ vysvětlil mluvčí.

Vliv na množství kompostovatelného odpadu má podle zkušeností pracovníků Ašských služeb také počasí. Je-li dostatek vláhy, tráva roste rychleji a musí být častěji sečena. Tak tomu bylo i loni.

„V Aši se i díky propracovanému systému shromažďování a oddělování jednotlivých komponent daří v posledních letech snižovat objem veškerého odpadu a tím i odpadu směsného, který jako nerecyklovatelný končí na skládkách,“ dodal s tím, že podle statistik odboru životního prostředí bylo například v roce 2010 vyprodukováno 6 140 tun veškerého odpadu, v roce 2015 to bylo 5 768 tun a loni už jen 5 627 tun.