Koupě železničního depa se pozastavila

Sokolov - Prodej bývalého železničního depa v Sokolově se pozdržel. České dráhy si totiž nechaly udělat vlastní posudek. Nezdála se jim totiž cena, za kterou byl Sokolov ochoten budovu koupit. Na místě se scházejí narkomani a bezdomovci a jeden z nich zde v nedávné době málem uhořel. Při jeho záchraně šlo o život i zasahujícímu lékaři. Tuto část města před nádražím vidí cestující vlakem, kteří přijíždějí do Sokolova od Karlových Varů, což není pro město dobrá vizitka. Proto se snaží zdevastovaný majetek Českých drah odkoupit, což dokazují i nedávné investice.

Sokolovské vlakové nádražíFoto: Roman Cichocki

„Stále trvá naše přesvědčení, že musíme depo odkoupit. Po jednání s Českými drahami jsme se dostali na přijatelnou cenu pro město, a to 2 miliony korun. Nicméně v Praze to kdosi zastavil. Tato cena není prý odpovídající a České dráhy se musejí chovat jako dobrý hospodář. To znamená, že si nechávají v současné době dělat vlastní posudek, který by měl být hotový v nejbližších dnech. Vedení města také doufá, že posudek bude akceptovat a odborníci, kteří ho sestavili, vezmou v potaz velkou ekologickou zátěž lokality. Její likvidace půjde za městem a výše financí se dopředu těžko odhaduje," říká starosta Sokolova Jan Picka.

Celkově je dopravní uzel dá se říct rozdělen na tři části. jedna je nový dopravní terminál pro autobusy, na něj navazuje budova nádraží, která prostoru vévodí a z druhé strany je několik nevyužitých domků a depo, o kterém je řeč. Prázdné nemovitosti již město koupilo, nyní zbývá depo.

Kromě depa jde o tři nemovitosti, které nádražáci již nevyužívali. Nabídková cena byla 2,187 milionu korun. Původně chtělo město dva objekty zbourat a jeden si nechat. Po zevrubné prohlídce stavu objektů však vedení města zavelelo jednoznačně: Zbourat! Místo se poté nechá upravit a osázet zelení, a výrazně tak prokoukne.

Budovu nádraží slíbila letos opravit Správa železniční dopravní cesty. „Možná se tak po letech slibů dočkáme důstojného zázemí. Když za námi přijedou příbuzní a vyzvedávám je na vlakovém nádraží, tak je mi hanba," říká jeden ze Sokolováků, který sám cestuje často vlakem.