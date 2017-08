Kraj chce pořádat zimní olympiádu

Karlovarský kraj - Je reálné, aby se v Karlovarském kraji konala zimní olympiáda dětí a mládeže České republiky? Podle hejtmanky Jany Vildumetzové zcela určitě.

„Tento region je pro zimní sporty jako stvořený, a navíc máme k dispozici moderní sportoviště, lyžařské areály i kvalitní zázemí pro malé sportovce,“ uvedla hejtmanka. Proto se hejtmanství hlásí o pořádání této prestižní akce v roce 2020. Termín podání přihlášek končí 30. září. Tento záměr ovšem ještě musejí schválit krajští zastupitelé a jednat o tomto záměru budou 7. září. Při souhlasném stanovisku podá kraj do konce měsíce přihlášku. „Her by se účastnilo přes 1 300 mladých sportovců z celé republiky, trenéři a další členové krajských výprav. Celkem by přijelo 1 750 účastníků. Mladým sportovcům drží palce celé rodiny, které jim při závodech fandí,“ doplnila hejtmanka. Pokud by kraj nominaci na pořádání olympijských her pro mládež získal, o pořadatelství totiž usilují ještě dvě další města, pak by se v regionu konaly od 19. do 24. ledna 2020. Bylo by to poprvé v historii, kdy by kraj pořadatelství této sportovní akce získal. Sportovci by soutěžili v zimních disciplínách, tedy v alpském a běžeckém lyžování, ve snowboardingu, ledním hokeji, biatlonu, krasobruslení nebo rychlobruslení. „Využili bychom sportovní areály na Klínovci a Božím Daru, v Jáchymově a zimní stadiony v Karlových Varech a v Ostrově. S Českým olympijským výborem budeme ještě jednat o podmínkách, za kterých by se olympiáda v našem kraji konala,“ upřesnila hejtmanka Vildumetzová. Netypickou součástí akce je i šachový turnaj a umělecká soutěž, tentokrát ve hře na elektronické klávesové nástroje. Kraj nyní sestavuje organizační tým, který by se měl postarat o kompletní zajištění her. Rozpočet her ještě není stanoven, kraj ale musí počítat s miliony.



„I když bude třeba vynaložit peníze na organizaci olympiády a na úpravu sportovišť, tak se tato investice vyplatí. Kraj se nejen zviditelní, ale pomůže i rozvoji cestovního ruchu,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Bradáč.