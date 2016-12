Kraj shání lékaře. A nabízí bonus

Karlovarský kraj - Až 400 tisíc korun jako bonus k platu mohou získat lékaři internisté, kteří nastoupí do Karlovarské krajské nemocnice.

Podmínkou k čerpání peněz od Krajského úřadu Karlovarského kraje, který pobídky kvůli úbytku lékařů v kraji schválil, je doba, kterou bude lékař v krajských zdravotnických zařízeních v Chebu či Karlových Varech pracovat. A je stanovena na pět let.

Nová krajská rada už projednávala v pořadí šestou žádost o tento bonus, o nějž podle krajského radního pro zdravotnictví Jana Bureše (ODS) zažádal lékař z Běloruska. „Souhlasili jsme a doporučili jsme nemocnici s ním smlouvu uzavřít. Lékařů, především internistů, je velmi málo a velmi obtížně se shánějí," vysvětlil krajský radní. A zároveň dodal, že tři z pěti lékařů, kteří o místa v krajské nemocnici projevili zájem, ještě za uplynulé krajské vlády, smlouvy na pracovní zařazení nepodepsali.

Náborové příspěvky pro lékaře, kterých je v krajské nemocnici včetně nemocnice v Sokolově stále citelný nedostatek, podle radního Bureše platí stále.

Stejně tak je problematický počet zdravotních sester. I těm Karlovarský kraj kvůli nástupu do zaměstnání nabízí finanční pobídky. A to ve výši sto padesáti tisíc korun. Podle krajského radního Jana Bureše ale na tuto šanci finančně si přilepšit nereagovala žádná zdravotní sestra. „Nikdo se nepřihlásil," uvedl radní.

Karlovarské krajské nemocnici (KKN) nyní chybí na interně pět zdravotních sester a dva až čtyři lékaři. „A to především diabetolog a gastroenterolog. V karlovarské nemocnici je kvůli nedostatku personálu uzavřena jedna stanice, v chebské nemocnici je interna v provozu kompletně," vysvětlil situaci v KKN mluvčí Vladislav Podracký. Proto je vedení nemocnice rádo, že s náborovým příspěvkem nové vedení kraje počítá i nadále. „Letos v létě nastoupili na internu tři noví zdravotní asistenti, ale tento bonus nevyužili. Uvedli, že na celých pět let se zde uvazovat nechtějí. Čtyři lékaři ale na internu nastoupili a náborový příspěvek využili. Další lékař by měl nastoupit na jaře. Interní oddělení by potřebovalo dalších pět zdravotních sester. Podle mluvčího KKN Vladislava Podrackého jich v KKN celkem chybí kolem stovky.