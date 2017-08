Kriminálník zapálil vánoční strom města. A to nebylo vše

Kynšperk nad Ohří – O vánoční strom města přišel Kynšperk nad Ohří poté, co ho na náměstí 5. května zapálil už několikrát trestaný osmačtyřicetiletý muž. K incidentu došlo 8. srpna odpoledne a strom města, na kterém je celoročně instalována vánoční výzdoba, se vzňal a shořel včetně všech světelných vánočních ozdob a elektroinstalace.

Policisté žháře zadrželi a převezli na služebnu. Muž se choval agresivně a policistům, zasahujícímu dobrovolnému hasiči a také vyšetřovateli ze služby kriminální policie vyhrožoval zabitím a vulgárně je urážel. Zapálený vánoční strom není jediným porušením zákona, jehož se dopustil. Kriminalisté ho obvinili ze sedmi trestných činů! A to páchání výtržnictví, poškození cizí věci, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, nebezpečné vyhrožování, porušování domovní svobody, ublížení na zdraví a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.

Těchto trestných činů se muž dopustil během půl roku v Kynšperku nad Ohří. Nejprve v době od března do června nejméně třem osobám vyhrožoval zabitím nebo také zapálením domu. „U poškozených tak vyvolal obavu o jejich život a zdraví. Na začátku června v odpoledních hodinách neoprávněně vstoupil do bytu šestasedmdesátileté ženy. Když seděla na židli, udeřil ji pěstí do obličeje tak, že upadla na podlahu. Když řekla útočníkovi, že zavolá na policii, urychleně z bytu odešel. Žena při napadení utrpěla zranění a musela opakovaně vyhledat lékařské ošetření,“ uvedla mluvčí krajské policie Kateřina Krejčí.

Obviněný muž není v páchání trestné činnosti žádným nováčkem. Soudem byl již několikrát potrestán například za krádeže, nebezpečné vyhrožování nebo výtržnictví.