Křížová cesta i nové zvony. Vavřinecká pouť bude výjimečná

Chodov – Vavřinecká pouť bude letos ve znamení velké slávy pro všechny Chodovské. Kromě zábavy se totiž veřejnosti představí kompletní zrestaurovaná křížová cesta, začne výstava významného chodovského předválečného fotografa Williho Huttiga a zlatým hřebem slavností bude vysvěcení dvou nových zvonů a jejich zavěšení do věže kostela svatého Vavřince.

Dva nové chodovské zvony, svatý Florián a svatý Vavřinec, budou během Vavřinecké pouti jeřábem vytaženy do věže kostela.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Událostmi bude doslova nabitý celý víkend. Už v pátek bude mít premiéru křížová cesta. „V posledních dvou letech jsme postupně nechali restaurovat 14 obrazů cyklu křížové cesty, která je od roku 2015 kulturní památkou. Před několika dny byly obrazy instalovány do kostela svatého Vavřince,” uvedl chodovský městský historik Miloš Bělohlávek. Kromě samotné prezentace bude veřejnosti představena i česko-německá publikace, která k této příležitosti vychází.

Největší událost je ale na programu v sobotu. V půl desáté ráno budou slavnostně vysvěceny dva nové zvony a poté před zraky všech vytaženy jeřábem do věže kostela. Po česko-německé mši svaté, zhruba před dvanáctou hodinou, se poprvé rozezní všechny tři zvony kostela svatého Vavřince. „Je to letos sto let, co byly oba zvony odvezeny za 1. světové války. A sláva je to o to větší, že v našem regionu je to celkem výjimečná událost, od konce 2. světové války se tu mnoho nových zvonů nesvětilo,“ poznamenal Bělohlávek.

Ve chvíli, kdy budou zvony zavěšeny, také skončí oficiální sbírka, která se setkala mezi lidmi s nebývalým ohlasem. Za necelý rok od vyhlášení bylo vybráno zhruba 350 tisíc korun. „V následujících týdnech pak bude vyrobena pamětní deska se jmény všech, kteří přispěli alespoň 1000 korun. Ta bude viset v kostele,“ upřesnil historik. Jména největších dárců byla odlita přímo do pláště zvonů. Ve stejné dílně navíc nechalo město vyrobit i limitovanou sérii bronzových zvonků, které budou k mání v infocentru.

Sobotní odpoledne pak bude v galerii U Vavřince patřit vernisáži výstavy předválečného chodovského fotografa Williho Huttiga.

Program pokračuje v neděli setkáním se členy rodiny továrníka Gasche a setkáním obyvatel zaniklé Smolnice. Akce k pouti probíhají od 11. do 13. srpna.