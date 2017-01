Lidé chtějí častěji vyvážet kontejnery, jsou přeplněné

Sokolov - Kontejnery na tříděný odpad jsou v Sokolově podle některých obyvatel vyváženy jednou týdně a to podle nich nestačí. Tvoří se prý kolem nich skládky, které vypadají nevábně. Technické služby oponují, že svozy provádějí dvakrát týdně a případný nepořádek je dílem náhodného vyhození velkoobjemných obalů.

Kontejnery na tříděný odpad v SokolověFoto: Roman Cichocki

„Před naším domem v ulici Boženy Němcové jsou umístěny barevné kontejnery, kdy jsou někdy (plast, papír) vyváženy dvakrát týdně. V poslední době je to pouze jednou týdně, a navíc v nešikovný termín – úterý," tvrdí Jiří Korbel ze Sokolova. Přes víkend jsou podle něj nádoby přeplněné a během pondělí je materiál všude kolem.

„Tříděný odpad se vyváží v souladu se smlouvou dvakrát týdně, a to v úterý a v pátek. Může nastat situace, a ta se v nedávné době právě na tomto stanovišti stala, kdy po vývozu někdo nacpe téměř celý kontejner novým odpadem. V případě tohoto stanoviště to bylo po pátečním vývozu – někdo zaplnil o víkendu kontejner polystyrenem z obalů zboží (snad lednice, pračka nebo jiné domácí spotřebiče), a to do dvou třetin nádoby. Je nasnadě, že pak objem nádoby nepostačí na odpad produkovaný zde bydlícími lidmi do dalšího vývozu," říká René Bolvari z technických služeb.