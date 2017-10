Lidé podpořili Motýlím během domácí hospic

Sokolov – Smrt není strašná. Strašné jsou jen myšlenky o ní. I takový citát mohli vidět účastníci víkendové benefiční 24hodinové akce v Sokolově na podporu Domácího hospice Motýl.

Organizátoři chtěli kromě podpory také dostat do povědomí lidí téma umírání, o kterém se moc nemluví. „Umírání je téma, které je mezi lidmi stále tabu. Přitom je součástí našeho života a my jsme touto akcí chtěli na něj upozornit. Inspirovali jsme se ve Františkových Lázních, kde s podobnou akcí začali. S Honzou Sebjánem z farní charity jsme seděli u kávy, slovo dalo slovo a pustili jsme se do toho,“ říká jedna z pořadatelek Iveta Müllerová.

Pořadatelům nahrálo i počasí, a tak přišlo zejména v sobotu hodně lidí. „Podpora lidí byla úžasná. Skalní fanoušci zůstali i přes noc. Ostatní lidé přišli, zaběhali si nebo se jen prošli či se projeli na koloběžkách, které jsme tu měli. Chodily i maminky s kočárky nebo lidé, kteří jen chtěli podpořit hospic do našeho zavěšeného měšce,“ říká Müllerová.

V doprovodném programu prvního ročníku této akce nechyběla ani ekumenická bohoslužba, koncerty či projekce filmu. Cílem Domácího hospice Motýl je umožnit lidem důstojné umírání v jejich přirozeném prostředí. Je to místo, kde mohou umírající prožívat přijetí, lásku, kde mohou společně se svými blízkými prožívat hlouběji své vztahy, odpouštět si. Většina Čechů si přeje umírat doma. Hospic proto nabízí tým, kde je lékař, zdravotní sestry, duchovní a psychoterapeut a dobrovolníci. Je zatím smutné, že tato péče není hrazena z veřejných peněz na zdravotnictví, ale převážně z grantů a darů.

K tomuto přispívají i různé akce, které podporují hospicovou myšlenku. Jednou z nich je i 24hodinový Motýlí běh při němž se v sobotu vybralo 14.660 korun. Na pořádání se podílely Živé Sokolovsko, Domácí hospic Motýl, Střípky, Farní charita Sokolov a MDK Sokolov.