Lidé už bez léků o svátcích nezůstanou. Kraj pohotovost zajistil

Karlovarský kraj – Lidé v Karlovarském kraji už nebudou muset mít do budoucna obavy, že během státních svátků zůstanou kvůli zavřeným lékárnám bez potřebných léků.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Vedení Karlovarského kraje problém vyřešilo a pověřilo management Karlovarské krajské nemocnice, aby zajistila lékárenskou pohotovostní službu o svátcích v lékárnách karlovarské a chebské nemocnice.

Obě lékárny by měly zůstat otevřeny už o Velikonocích. Během roku se jedná o celkem sedm svátečních dní. Situace kolem lékáren před časem zkomplikovala změna legislativy. O svátcích tak zůstávají zavřeny i lékárny v hypermarketech, kam lidé mohli dosud jít až do večerních hodin.

„Poprvé se dopad změny zákona projevil o loňských Vánocích, kdy během svátků zůstaly všechny lékárny i ve velkých obchodních centrech zavřeny. Dostali jsme hned v tu dobu stížnost občanů, že potřebovali urychleně zajistit léky pro nemocné dítě a nesehnali žádnou otevřenou lékárnu. Proto jsme si řešení této věci vzali za své a uložili jsme managementu Karlovarské krajské nemocnice, aby zajistil ve dnech státních svátků pohotovostní službu právě v lékárnách karlovarské a chebské nemocnice,“ vsvětlil Jan Bureš (ODS), krajský radní pro zdravotnictví. Lékárny nemocnic budou otevřeny o svátcích od 9 do 21 hodin. „Věřím, že to lidé uvítají a pomůžeme jim řešit problém, když lék potřebují opravdu akutně,“ upřesnil krajský radní Bureš. A dodal, že rozpočet kraje to nebude stát ani korunu. Službu uhradí Karlovarská krajská nemocnice a tržby návštěvníků lékáren.



Karlovarský kraj v současné době zajišťuje lékařské pohotovostní služby, na které zároveň poskytuje finanční prostředky, pro spádové oblasti Karlovy Vary - lékařská pohotovost pro dospělé, děti, zubní (KKN), dále Sokolov - lékařská pohotovost pro dospělé, děti, zubní (NEMOS SOKOLOV), Cheb - lékařská pohotovost pro dospělé a děti (KKN), zubní (Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje), Ostrov - lékařská pohotovost pro děti (NEMOS PLUS), Aš - lékařská pohotovost pro dospělé (KKN). Lékařská pohotovostní služba funguje v oboru chirurgie a všeobecné praktické lékařství také od 1. 3. 2016 v Mariánských Lázních (Město Mariánské Lázně).