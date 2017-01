Lidi zmátl falešný profil technických služeb

Kraslice – Na sociální síti Facebook se objevil falešný profil Technických služeb města Kraslice (TSMK). Kdosi ho založil a začal za TSMK s uživateli živě debatovat o diskutované zimní údržbě města. Lidem tam například doporučil, aby si koupili saně, pokud se nemohou po městě dobře pohybovat. Po několika dnech pak zveřejnil příspěvek, že stránky založil úmyslně jako protest proti práci při úklidu zasněženého města. To včera zareagovalo vydáním oficiálního prohlášení, v němž stojí, že radnice zvažuje podání trestního oznámení.

Ulice měst a obcí zaplavil sníh. Jeho úklid se prodražíFoto: Jiří Drozdík

Stránky na sociální síti vypadají na první pohled důvěryhodně. Ten, kdo je založil, dal do hlavičky oficiální logo technických služeb, následně zveřejnil harmonogramy úklidu. Dokonce za TSMK nabízí v době úklidu sněhu pracovní místa. „Stránky nejsou naše. Jejich tvůrce tam bez našeho vědomí hovoří za technické služby," řekl ředitel TSMK Robert Vopička. Starosta Kraslic Roman Kotilínek včera uvedl, že veřejnost byla prostřednictvím falešného profilu uváděna v omyl, když jim kdosi poskytoval odpovědi na dotazy lidí.

„Troufám si říci, že zde došlo přímo k porušení zákona, a město Kraslice v současné době prověřuje možnost podání trestního oznámení," konstatoval. „Celkový pohled na ´odbornou´ úroveň některých vyjádření v rámci sociálních sítí mě upřímně mrzí, protože se jedná víceméně o anonymní ´hrdiny´, kteří se schovávají ve stínu virtuálního světa. Nemají ani tolik odvahy, aby se pod svůj názor podepsali," sdělil Kotilínek.

Tvůrce stránek po jejich několikadenním fungování napsal: „Omlouváme se všem, kteří uvěřili, že tyto stránky jsou stránkami TSMK Kraslice. Vznikly jen za účelem zjistit, jak moc jsou lidé nespokojení s prací právě TSMK Kraslice. Toto byla forma našeho protestu. Jsme skupina nespokojených občanů se situací s prací TSMK," píše se například v příspěvku.

Obyvatelé Kraslic jsou nespokojeni zejména s úklidem chodníků, který podle nich trvá příliš dlouho. TSMK se v tomto týdnu pustily kvůli sněhovým bariérám do odvozu sněhu. Práce budou pokračovat hned v pondělí. V dotčených lokalitách bude platit zákaz stání, aby mohla těžká technika pracovat. Vzniklo dokonce obří odstavné parkoviště na sídlišti Sever, kam mohou řidiči auta dočasně parkovat.

„Je pravdou, že se na nás obrátila řada občanů, kteří nebyli spokojeni s průběhem zimní údržby. Nejednalo se však o oficiální stížnosti ve smyslu zákona, ale spíše o podněty v počtu pěti e-mailových zpráv, tří telefonátů a tří osobních návštěv mé osoby. Vše jsme aktuálně s technickými službami vyřešili," řekl Kotilínek. Připustil, že letošní zima dává městu i technickým službám zabrat a ne všude se dařilo sníh likvidovat.

„Využíváme nicméně veškerých technických prostředků a také pracovních sil v počtu sedmnácti zaměstnanců. Ti byli od začátku ledna do současnosti zařazeni do dvousměnného provozu za účelem zvládnutí zimní údržby. Do této údržby bylo zapojeno také 15 zaměstnanců města, kteří jsou zařazeni v rámci veřejně prospěšných prací, aby následky přívalového sněžení byly co nejvíce zmírněny. Do poloviny ledna technika najela v rámci zimní údržby 3600 km, přičemž Technické služby města Kraslice obhospodařují více než 200 km komunikací a chodníků. Nyní stojí denně odvoz sněhu 100 tisíc korun," poukázal.

„Musíme po zimě vše důkladně vyhodnotit a přijmout taková opatření, abychom obdobné situace, které mohou v budoucnu nastat, lépe zvládali nebo zlepšili. A rozhodně bude co zlepšovat. Zcela upřímně a otevřeně musím přiznat, že budeme muset řešit vhodnější způsob pro údržbu schůdnosti chodníků v tak extrémní situaci, která letos nastala, a také včasnost vývozu sněhu z problematických lokalit, který byl podle mého názoru opožděný," doplnil. (jid)