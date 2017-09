Logická olympiáda prověří znalosti, uvažování a také rychlost úsudku

Karlovarský kraj – Mensa ČR zve hravé děti a mládež z celé republiky k účasti na Logické olympiádě.

Širokou paletu nejrůznějších soutěží pro žáky a studenty doplňuje unikátní soutěž Logická olympiáda, v níž o úspěchu rozhoduje namísto znalostí a vědomostí logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku.

„Na rozdíl od oborových soutěží typu matematické, fyzikální či biologické olympiády nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a vzbudit u nich zájem o rozvoj individuálních vloh,“ řekl Petr Čavojský z Horního Slavkova, který je místopředsedou Mensy ČR.

Těší ho, že se daří přivést děti a mládež blíže k logickým úlohám. „Významným úspěchem bývá i odhalování skrytých talentů, k čemuž potřebujeme i spolupráci škol a pokud možno zapojení celých školních tříd plošně,“ vysvětluje Čavojský.

V loňském roce se soutěže zúčastnilo 61 451 soutěžících z 2 909 škol. V Karlovarském kraji se do soutěže zapojilo 2166 žáků a studentů. Soutěž je pořádána v pěti věkových kategoriích pro děti od 3 do 20 let.

„Zájemci se mohou registrovat na webových stránkách www.logickaolympiada.cz, a to až do 30. září. Od října pak začíná základní kolo soutěže. To opět proběhne on-line. Přihlásit se a soutěžit je možné z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do krajských kol a následně do celorepublikového finále, které se uskuteční koncem listopadu v Praze a v němž budou děti soutěžit o hodnotné ceny,“ uvedl Petr Čavojský.

Logickou olympiádu podporují v kraji především města a firmy. Ty mají zájem rozvíjet a podporovat nadané děti, které v budoucnu mají potenciál se dále rozvíjet. „Díky podpoře se daří zajistit odpovídající ceny pro soutěžící. V krajském kole si každý soutěžící odnese malou pozornost a většina soutěžících i hodnotnou deskovou hru. Ty dokáží úžasným způsobem dostat děti od počítačů a dokáží rozvíjet sociální cítění a logické uvažování,“ poukázal Čavojský.

Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Mensa České republiky byla založena v roce 1989 a od té doby se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou veřejnost. Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté pro nadané studenty.