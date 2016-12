Lyžaři se na horách více chrání, usměrňuje je i desatero

Krušné hory – Drtivá většina návštěvníků lyžařských areálů v Krušných horách nepodceňuje při sjíždění svahů svoji bezpečnost. Takřka samozřejmostí už bývají lyžařské helmy nebo takzvané páteřáky. Horští záchranáři ale se vztyčeným ukazováčkem poukazují na to, že lidí s helmami na hlavě by mohlo být ještě více.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Pád a úder do hlavy na zledovatělé sjezdovce může být tragický," upozornil náčelník Horské služby v Krušných horách Miroslav Güttner. Helmy podle jeho slov používá tak 80 procent lyžařů a snowboardistů. „Těší nás na druhou stranu, že za poslední roky návštěvníků skicenter s helmami na hlavách přibývá," poukázal.

Rozjíždějící se lyžařská sezóna je z pohledu záchranářů zatím v poklidu. Kvůli dešti se v uplynulých dnech pohybovalo na horách vyznavačů zimních sportů jen poskrovnu. „Zatím jsme neměli žádný vážný úraz. Očekáváme již ale sněžení, a tak lidí na horách bude přibývat," doplnil.

Podle statistik horských záchranářů z uplynulých let jsou nejčastější příčinou zranění srážky lyžařů, které končí i vážnými zlomeninami. Na vině je podle horských záchranářů především nepozornost lyžařů. Lidé jednoduše nesledují, co se děje před nimi a za nimi. Záchranáři proto doporučují, aby se lidé řídili desaterem pravidel chování na svazích. To visí ve skiareálech a Horská služba ČR ho má i na svých webových stránkách.

„Lyžař se zastaví třeba u lesa, pak z ničeho nic vyjede a nekouká kolem sebe. Samozřejmě tak překvapí ty, již jedou z vrchu. Nebezpečné je také, když si snowboardisté sednou na sjezdovku a odpočívají. V rychlosti pak lyžař nad nimi nemusí stačit zareagovat. To už nemluvím o těch, kteří jdou po sjezdovce pěšky," poukazují záchranáři.

Vyznavači zimních sportů by se na kopcích měli podle záchranářů jednoznačně chránit.

Pro děti jsou zásadní bezpečnostní helmy. Ty záchranáři doporučují i dospělým. Řada z nich už to prý pochopila.

DESATERO:

1. Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.

3. Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždět se může seshora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Každý, kdo chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Každý se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě, a pokud upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Je nutné respektovat značení a signalizaci.

9. Při úrazech je každý povinen poskytnout první pomoc.

10. Lyžař, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.