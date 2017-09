Malý sál Hornického domu se opraví. Velký sál má prozatím smůlu

Sokolov – Hornický dům v Sokolově se stal po dobu své existence důležitým střediskem společenského, politického a kulturního života. V letech 1969 – 1970 byl objekt rozsáhle rekonstruován. Na další velký projekt generální opravy historické dominanty za 300 milionů korun se nepodařilo sehnat peníze, a tak je opravován postupně.

Hornický dům SokolovFoto: Roman Cichocki

„Jde o jedno z míst, které pamatuje historii, a stejně jako jsme před několika lety rekonstruovali hudební klub mladých, nyní je na řadě malý sál. Vyměníme v něm elektroinstalaci, opravíme sociální zázemí, odstraníme zašlé stropní podhledy, položíme nové parkety a koupíme také moderní mobiliář,“ naznačil nový vzhled starosta Sokolova Jan Picka. „Práce by měly být hotovy do poloviny prosince,“ říká starosta Picka.

V lednu startuje plesová sezona a městský dům kultury, který zde sídlí, chce mít k dispozici hotové prostory. Co se však poslední roky odkládá, je rekonstrukce velkého sálu. „Zatímco u malého sálu mluvíme o částce zhruba dva miliony korun, v případě velkého sálu to odhaduji na desítky milionů korun. Bude nutné modernizovat zázemí pro zvukovou i světelnou aparaturu, zázemí pro účinkující, a to už nemluvím o posezení. Pravděpodobně to ale nedokážeme najednou,“ dodal starosta.

Do které části budovy bude město investovat v roce 2018, není rozhodnuto.