Město chce přitvrdit v boji s hlodavci

Sokolov - Částečná deratizace na hlodavce neplatí. Poznali to v Sokolově, a chtějí tak městskou vyhláškou nařídit deratizaci celoplošnou. Ta byla naposledy v roce 2008 a od té doby ji zastupitelé už nechtěli schválit. Pokud zvednou ruku pro tu letošní, tak se bude konat od dubna do června tohoto roku.

Ilustrační foto.Foto: Ilustr. foto Deník

„Zastupitelé města doposud schválili jen deratizaci většinových částí města a to není tak účinné jako celoplošná deratizace, jejíž návrh půjde nyní do zastupitelstva," potvrdila místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Město si najme firmu, která bude celou akci koordinovat tak, aby deratizace proběhla účinně. Za to jí zaplatí 89 tisíc korun.

V minulých letech nechtěli podle vedení města zastupitelé nutit majitele soukromých objektů či pozemků, aby si tam povinně instalovali jedy proti hlodavcům.

Podle Libora Čiháka, který se deratizací, dezinsekcí a dezinfekcí na vysoce odborné úrovni zabývá od roku 1990, je hlavním účelem hubení škůdců především ochrana lidského zdraví. Primárním důvodem bývá také ochrana majetku před zničením či poškozením hlodavci či znehodnocením produktů a zboží škůdci.

„V minulosti měla obecně závaznou vyhlášku o preventivní deratizaci každá obec či město a byla to dobrá věc, která měla smysl. Lidé si zvykli na provádění preventivních opatření proti škůdcům, a namnožení hlodavců tak bylo do velké míry eliminováno. Pokud dnes město či obec nařídí celoplošnou deratizaci, měly by si také ve vyhlášce zajistit zpětnou vazbu, zda byla provedena opravdu všude. Nejjednodušší je, aby ve vyhlášce byla výzva, že po ukončení deratizace mají subjekty zaslat protokol o provedené deratizaci na příslušný odbor třeba i e-mailem," řekl Čihák.