Město hodlá poslat k zemi domy, kde sídlili chovatelé

Sokolov – Před dvěma lety získalo město Sokolov do svého majetku budovy ve čtvrti Šenvert. Opustili je tehdy chovatelé, protože byly v katastrofálním stavu.

Demolice - ilustrační fotoFoto: Deník / Cichocki Roman

Nyní chce město budovy zbourat a na jejich místě by mohly vyrůst nové rodinné domy. Po stavebních parcelách je totiž v Sokolově velká poptávka. „Nemovitosti jsou ve špatném stavu. Necháme je zbourat, lokalitu vyčistíme a poté zřejmě nabídneme pro stavbu rodinných domů. Ty by tam mohly stát až tři,“ říká vedoucí odboru rozvoje města Hana Špičková. Chovatelé se přesunuli do sousedního Dolního Rychnova.

Sokolov je obklopen doly, a není tudíž moc místa na rozvoj stavebních parcel pro rodinné domy. Jedna z posledních lokalit je směrem na osadu Hrušková. Zde má pozemky jak Sokolov, tak soukromníci. Nejsou na ně však přivedeny inženýrské sítě. To chce město změnit. Celá akce by měla vyjít na zhruba 40 milionů korun.

Podle vedení sokolovské radnice je v okolí Hruškové místo pro 30 až 50 domů. V současné době tam žije několik desítek obyvatel, ale jejich počet stoupá. Je zde klid a do Sokolova poměrně blízko.