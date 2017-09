Město přesunulo jídelnu a opravilo chodníky

Oloví – Do oprav komunikací, výstavby hřiště nebo oprav panelových domů se během posledních měsíců pustilo město Oloví.

Nový chodník k vlakové zastávce v Oloví.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Hotovo by přitom mělo být do příchodu zimy. Mezi největší investice však patří přesun školní jídelny přímo do budovy školy za šest milionů korun. „Pustili jsme se pak do rekonstrukce ulice Radniční včetně výměny vodovodního a kanalizačního řadu. Opravy komunikací vyjdou na dva miliony korun,“ sdělil starosta Oloví Lukáš Kričfaluši. Rekonstrukce za 1,3 milionu korun se dočká i chodník před samotnou radnicí a bezpečnější pak bude díky novému chodníku i cesta na vlakovou zastávku. „Nyní jsme ještě naplánovali opravu dvou střech panelových domů na sídlišti Hory. Tady se investice pohybuje kolem 3,5 milionu korun,“ dodal Kričfaluši.