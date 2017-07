Město sjednotilo nájemné pro seniory

Sokolov – Pokud chtěli senioři bydlící v nízkonákladových bytech v Sokolově levnější nájemné, museli odebírat některou ze sociálních služeb. Město, jemuž 330 těchto bytů patří, nyní tuto podmínku zrušilo a sjednotilo cenu nájemného za metr čtvereční.

Nízkonákladové byty v Sokolově budou mít jednotnou výši nájemného. Na snímku dům na Vítězné.Foto: Deník / Cichocki Roman

„Předchozí změna podmínek proběhla v roce 2008 a ceny v ní stanovené platily až doposud. Kdo čerpal některou ze sociálních služeb, platil nájemné 33 korun za metr čtvereční. Kdo službu nečerpal, musel platit za metr 50 korun. Nyní jsme cenu sjednotili a lidé budou bez ohledu na to, zda službu odebírají, či nikoliv, platit 33 korun za metr čtvereční,“ řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Před prvním zdražením byla cena zhruba 16 korun. Šlo tedy před lety o stoprocentní navýšení, ale i tak je podle vedení města cena oproti okolním městům velmi příznivá. Ke zdražení došlo kvůli nelichotivému stavu budov, které nutně potřebovaly rekonstrukce. Docházelo v nich k velkým tepelným ztrátám.

Tehdy razantní zvýšení ceny město zdůvodňovalo tím, že nemělo jinou možnost. V příštích letech by se prý muselo o zvýšení nájmu soudit s jednotlivými lidmi. Ti by totiž s navýšením měli souhlasit a to není pravděpodobné. Město by muselo u soudu prokazovat, že tržní nájemné v Sokolově je mnohem vyšší, a tudíž je pravděpodobnost, že spor vyhraje. Vše ale bude zdlouhavé. Tržní nájemné v Sokolově je zhruba 70 korun za metr a více.