Morový rok. Nová kniha, nové skutečnosti dramatické doby

Karlovarský kraj - Srdce všech příznivců novodobé regionální historie brzy zaplesají. Světlo světa totiž spatří nová kniha Vladimíra Bružeňáka Morový rok, kterou chce autor přiblížit zejména události roku 1938, jenž právě na Sokolovsku probíhal i v rámci celé republiky velmi dramaticky.

„Kniha měla být koncipována jenom na Sokolovsko, ale protože se znám s kolegou Josefem Mackem z Ostrova a on se zajímá o stejné období, dohodli jsme se, že on připojí část věnovanou Karlovarsku,” vysvětlil v úvodu Vladimír Bružeňák. Nakonec však publikace narostla do takových rozměrů, že knihy budou dvě. Autoři se zaměřili především na průběh zářijových událostí roku 1938, na boje v česko-německém pohraničí v tzv. nevyhlášené válce. „Toto téma je samozřejmě hlavním objektem našeho zájmu, ale bude nastíněna i situace, která tady byla ve 20. a 30. letech 20. století, politické i ekonomické záležitosti, které vedly k eskalaci konfliktu mezi Čechy a Němci, případně antifašisty v pohraničí,” přiblížil obsah připravované knihy autor.

Na publikaci pracovali oba autoři několik let a vycházeli především z archivních dokumentů, případně z vyprávění pamětníků či příbuzných četníků, financů a vojáků, kteří v pohraničí sloužili. V textu zazní řada informací, které ještě nebyly zveřejněny. Čtenář se dozví nejen o bojích četníků v Habartově, Krajkové nebo na Bublavě, které jsou poměrně známé, ale třeba i o tom, že incidenty proběhly i v Chodově, zaniklém Smrkovci, Kynšperku nebo třeba na Přebuzi.

„Nejtěžší, ale zřejmě nejzajímavější bylo hledání příbuzných padlých či zraněných, to jsem skutečně objel kus republiky a byla to práce na mnoho dní, především o prázdninách. Občas se zadařily unikátní věci, například už jsem nedoufal, že najdu nějakého pozůstalého nebo fotografii velitele stanice z Krajkové a jejího statečného obránce Petra Hladíka, případně vrchního strážmistra ze Stříbrné Františka Nováka, který byl zabitý na Bublavě,” vyprávěl Vladimír Bružeňák, profesor ze sokolovského gymnázia. „Tři roky jsem o nich sháněl informace, protože tito lidé neměli hrob, fotky, nikde o nich nebylo nic známo. Ale nedalo mi to, a tak se mi po letech snažení, a někdy i čirou náhodou podařilo objevit příbuzné a shromáždit řadu informací a fotografií. A nejen o nich, například i o všech pěti zavražděných vojácích z Krajkové, což mimochodem byla největší hromadná ztráta, kterou československá armáda v době 1. republiky utrpěla,” pokračoval. Do knížky tak přidal i medailonky jednotlivých postav.

Stejnou cestou získával i další fotografie, kterých bude v knize na 750, a dost často i hodně unikátních. Jak s úsměvem poznamenal, některé se k němu dostaly občas velmi kuriózně. „Kolega z muzea mě upozornil, že nějaký jeho známý šel vysypat odpad a nahoře v té popelnici leželo několik fotografií četníků evidentně z první republiky. A já na jedné poznal například četníka Karla Čermáka, který tu žil, sloužil a byl spolužákem z četnické školy těch několika četníků, co padli v Habartově, případně na Bublavě,” popsal způsob, jakým se k fotografiím dostal.

Kniha věnovaná Sokolovsku v rozsahu zhruba 450 stran včetně fotografií je již hotová. Karlovarsko Josef Macke dokončuje, koncem srpna, případně počátkem září by tak mohlo být hotovo komplet. Na přelomu září a října by se oba díly Morového roku měly dostat ke čtenářům. Dostupné budou v běžné knižní síti, v infocentrech, případně u samotných autorů. Vladimír Bružeňák se může pochlubit ještě jednou kuriozitou. „Kde se dobře prodávají moje knížky, je řeznictví u pana Dobřemysla, tam se jich prodalo celkem hodně,” dodal sympatický profesor, vystudovaný historik, jemuž jsou právě novodobé dějiny 20. století nejbližší. Setkat se s ním můžete nejen při křtech knížek, které plánuje samozřejmě i nyní, ale třeba také na různých přednáškách, například o četnictvu.