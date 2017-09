Na hradě se chystá Párty pro Toničku. Přijďte, pomůžete

Loket – „V sobotu nás čeká parádní podvečer na hradě,“ slibuje Viktor Braunreiter, principál Pouličního divadla. „Zatančí Havsa, na to se moc těšíme.

Hrad LoketFoto: Roman Cichocki

Zazpívá Vlasta Pasta Vodičková, to bude úžasné. Zahraje kapela (projekt) Loudky našeho 'kamaráda' Jirky Švece, to je neuvěřitelné, a my si zahrajeme pár blbůstek, které nás za deset let nejvíc bavily. To všechno pro naši Tonku,“ láká na připravený program.

A o co jde? Na hradě se chystá Párty pro Toničku, dvouletou holčičku, která žije s rodiči v Karlových Varech. Od narození má kvadruspastickou formu mozkové obrny. Tato nemoc znemožňuje běžný pohyb a trpí kataraktou obou očí. Výtěžek akce bude použit na nákup speciálního kočárku R82 a lázeňskou péči. Párty začíná v 17 hodin. „Zastavte se. Kašlete na kulturu, bude i občerstvení za přijatelné peníze. Nikoho k účasti nenutím, ale očekávám dlouhou frontu před hradem,“ s humorem sobě vlastním zakončuje pozvánku Viktor Braunreiter.