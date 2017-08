Na hradě zavládne během slavností opět středověk

Loket – Středověké slavnosti, které každoročně přilákají do historického města tisíce návštěvníků, se chystají i letos.

Hrad LoketFoto: Roman Cichocki

V loňském roce byly zasvěceny jubilantovi Karlu IV., v tom letošním se na hrad vrací purkrabí Půta.

Na dva víkendové dny se tedy město přenese do středověku. Na náměstí i na hradě budou kupci nabízet své zboží v řadě stánků, z nádvoří se bude ozývat středověká hudba, návštěvníci se budou bavit u divadelních taškařic, obdivovat kejklířské kousky a držet palce při rytířských turnajích. Řemeslníci předvedou své šikovné ruce a všude se ponese vůně středověké kuchyně. „Přímo na nádvoří se pak k dobré pečeni bude vařit i pivo,“ poznamenala kulturní referentka hradu Loket Šárka Žižková.

Postaráno bude i o zábavu nejmenších. „V křídle rotundy budou dílny pro pacholata, kde si děti mohou zkusit psát brkem, pokusí se o středověkou iluminaci, vybarví si písmeno, z PET lahví si vyrobí poháry či si udělají erb a dají si ho na placku. Kluci si pak mohou udělat svůj štít a holčičky středověkou čepku,“ vyjmenovala. Ve Skalní světnici proběhne workshop kejklování.

Ani letos nepřijdou hosté o tradiční průvod. Do jeho čela se opět vrátí purkrabí Půta. „Průvod vyrazí ve 13 hodin z náměstí a dojde až na nádvoří, kde návštěvníci uvidí sehranou pověst o Půtovi,“ informovala dál a dodala, že i rytířský turnaj bude na počest purkrabího Půty.

Dvoudenní slavnosti přilákají do města vždy velké množství návštěvníků, kteří sem dorazí autem. „Budeme v plné pohotovosti,“ slibuje místostarosta Lokte Petr Zahradníček. „Vjezd do města bude zakázaný, ale budou připraveny všechny odstavné plochy, stejně jako je tomu při velkých koncertech,“ uvedl. Město navíc v případě potřeby poskytne i prostor starého hřiště u rybníčků ve Sportovní ulici. „Myslím si, že by to mělo stačit. Zkusíme to zatím bez plánovaného zjednosměrnění obchvatu města,“ doplnil místostarosta.

Středověké Slavnosti purkrabího Půty vypuknou 12. a 13. srpna, po oba dny od 10 do 18 hodin. Podrobný program najdete na stránkách hradu Loket či na facebookovém profilu.