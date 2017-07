Na kance myslivci čekají i 70 hodin

Karlovarský kraj – Chytří, nebezpeční, přemnožení a záludní. Tím vším kanci rozčilují myslivce, kteří je intenzivně loví po celý rok. Než skolí jeden kus, čekají i sedmdesát hodin.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Z lesa tedy prakticky nevyjdou. Nyní by se měl odstřel divokých prasat ještě zvýšit. Hrozba zavlečení afrického moru z Moravy se stále zvyšuje. „Doufáme, že nás to mine. Ale prevence je nezbytná. Snižujeme počty krmelišť a lovíme kňoury veškerými možnými způsoby,“ uvedl Ladislav Cinegr z farmy Kubernát. Stejně tak jsou ve střehu i myslivci ve Žluticích. „Za tři měsíce jsme v čichalovské honitbě ulovili už 19 prasat, zatímco loni za celý rok to bylo 23 kusů. Naplno střílíme pořád. Divoká prasata navíc škodí zemědělcům. Redukce je nejen kvůli moru naprosto nezbytná,“ uvedl Václav Konopík, jednatel společnosti Lesy Žlutice. Oba myslivci ale zdůrazňují, že odstřel kanců vyžaduje nejen trpělivost, ale také zvýšenou pozornost. Lesy jsou totiž v létě plné lidí a houbařů.

Podle Evžena Krejčího, ředitele Lázeňských lesů, zaměstnává odstřel prasat lesáky celoročně, ale s novým nařízením vlády na intenzivnější odstřel se musí teprve seznámit. „Písemně ještě nic nevyšlo,“ vysvětlil. Některé způsoby lovu, například odstřel z aut za pomoci nočního vidění a odstřel bachyní i selat, byly až dosud zakázány, ale právě to je nyní povoleno. Podle ředitele Krejčího jsou prasata přemnožená a například v Karlových Varech decimují i příměstskou zeleň a parky. Proto mají zdejší myslivci povoleno prasata lovit v těchto lokalitách. Honební plán Lázeňských lesů od dubna do března stanovuje odstřel 76 prasat, ale už v tuto dobu jich myslivci střelili 34, tedy polovinu.

Přemnožení divočáci jsou problémem také na Sokolovsku. Škody působí zejména zemědělcům, kterým požírají obilí, řepku nebo kukuřici, ale také přímo ve městech, kde dokáží za pár hodin zlikvidovat celé fotbalové nebo golfové hřiště. K masivnímu odstřelu se ale zatím myslivci staví zdrženlivěji. Problémem je, že lesy jsou nyní plné lidí, kteří vyráží na houby nebo borůvky. „V podstatě černou zvěř tak v některých lokalitách vyhánějí z lesů. Ta pak mizí právě do polí, kde je pro myslivce v podstatě neviditelná,“ řekl Deníku jeden z oslovených myslivců. „A masivní akce typu naháněk se tady nekonají. To je problém. Masivnější odstřel se tak bude konat patrně až po žních,“ doplnil. O tom, jak nyní v odstřelu prasat postupovat, se myslivci dozvědí v úterý. Se vším je seznámí krajská veterinární správa.

Mimořádná opatření ke zvýšení lovu a odchytu divokých prasat kvůli africkému moru přijímají i Vojenské lesy a statky ČR (VLS). „Kroky státního podniku, který spravuje šest lesních oblastí převážně v současných a bývalých vojenských újezdech, na Karlovarsku to je vojenský výcvikový prostor Hradiště v Doupovských horách, vycházejí z pokynu Vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně,“ uvedl mluvčí Jan Sotona.

Jedním z opatření je zvýšení tak zvaného zástřelného na tento druh zvěře (odměna za ulovení divočáka) v honitbách, druhým pak intenzivní odchyt černé zvěře do odchytových zařízení, především na migračních trasách.

„Motivujeme zaměstnance odměnami k lovu divokých prasat v našich honitbách. Jde o opatření k redukci černé zvěře, která jsou například v moravských lokalitách ve správě divizí VLS v Lipníku nad Bečvou a Plumlov v platnosti již od jara bez ohledu na výskyt afrického moru. Skutečně efektivní cestu k redukci divokých prasat však vidíme především ve využití odchytových zařízení,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.