Na kryptě se podepsal zub času a ruce vandalů

Chodov - V kolika letech zemřeli či jakými nemocemi trpěli? A jak vlastně vypadal zakladatel kostela Franz Flamin von Plankenheim? I to by mohl napovědět průzkum v kryptě rodu Plankenheimů v chodovském kostele svatého Vavřince. Proto se město rozhodlo poprvé od roku 2013 hrobku otevřít a s pomocí odborníků určit, v jakém stavu krypta je a jak dál postupovat při obnově tohoto pietního místa.

Krypta v kostele sv. Vavřince byla po čtyřech letech otevřena. Odborníci stanoví postup prací na její obnově.Foto: Lucie Žippaiová

Město nechalo před čtyřmi lety hrobku uzavřít kamennou deskou poté, co zjistilo, že někteří návštěvníci do ní bez vědomí radnice chodí a neváhají odnést si z ní občas i něco na památku. Už tehdy ale bylo jasné, že se krypta nezavírá navždy. „Věděli jsme, že se sem vrátíme, abychom pietně uspořádali ostatky šlechtického rodu Plankenheimů a vrátili místu pietu, kterou by mělo mít," poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Současně je cílem zjistit z odborného hlediska, v jakém stavu krypta je, a stanovit další postup. Proto město přizvalo ke spolupráci odborníky. Při otevření krypty byli přítomni památkáři, archeologové, kteří spolupracují s antropology, a také primář oddělení soudního lékařství a toxikologie Rudolf Macháček. „Toho jsme oslovili zejména proto, že má obdobnou zkušenost s nosticovskou hrobkou v Sokolově," vysvětlil starosta.

„Samozřejmě že ty mumie jako takové rekonstruovat nepůjdou, spousta kostí chybí," přiblížil primář Macháček. „Je to další ukázka toho, jak totálně nekulturně se naši předkové chovali k ostatkům svých předků. Je z toho člověku smutno. Jsem rád, že představitelé Chodova dospěli k závěru, že si ostatky zaslouží pietní uložení,"dodal.

Z archeologického pohledu je, podle slov městského historika Miloše Bělohlávka, stav krypty uspokojivý. „Krypta je výjimečně suchá oproti jiným podobným zařízením," uvedl. Díky odborníkům už má teď město i trochu jasno o dalším postupu prací. „Naším záměrem je provést archeologicko-antropologický průzkum, který nám řekne něco o samotných zemřelých, v jakém věku zemřeli, jakými nemocemi trpěli, i o historické době," popsal historik. Starosta Pizinger vidí v průzkumu ještě jednu šanci. „Mým největším cílem je, pokud opravdu dokážeme identifikovat tělo zakladatele kostela Franze Flamina von Plankenheim, dokázat zajistit rekonstrukci jeho obličeje, protože jeho podobiznu v Chodově nemáme," podotkl.

Krypta byla budována společně s kostelem a dokončena v květnu 1733. Pět dní po jejím dokončení byl do ní pohřbený první zemřelý, majitel a stavitel kostela sv. Vavřince. Podle pramenů by v hrobce mělo být uloženo 11 těl. „Já odhaduji, že jich ale bude dvanáct, plus minus," domnívá se historik Bělohlávek. Jak dodal, krypta ukrývá ostatky přibližně čtyř dospělých členů rodu a zbytek jsou děti. „Dětská úmrtnost byla v té době velká," upřesnil. Podle hrubých odhadů samotné práce v kryptě potrvají asi dva týdny, záleží na vyjádření týmu oslovených odborníků.