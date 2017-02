Na mostě lásky přibyly na Valentýna další zámečky

Sokolov - Zpečetit svoji lásku. Kdy jindy než na Valentýna a kde jinde než na mostě lásky zavěšením zámečku, od něhož klíč hodíte do řeky. To byl cíl mnoha dvojic, které včera zamířily na sokolovský most lásky, jediný svého druhu v kraji.

Zpečetit svůj vztah zavěšením zámečku přišli i Michaela a Martin Hudských se svými dětmi z Habartova.Foto: Lucie Žippaiová

„Dozvěděli jsme se o této akci od lidí i z internetu a rozhodli se přijít sem také zpečetit naši lásku," řekla Michaela Hudská z Habartova. „I když už ji vlastně máme zpečetěnou," doplnil ji její manžel Martin a ukázal na kočárek před sebou. Malá „pečeť" v kočárku se jmenuje Martínek a je už třetí, kterou Michaela a Martin mají. Zámeček si přišli na most pověsit třeba i David a Anet z Rakovníka. Během odpoledne mohli zamilovaní rovněž psát své milostné vzkazy do obálek. Ty pak pověsili na balonky, které vyletěly k nebi. Letošní specialitou pro zamilované byla možnost vyznat si lásku a dostat pamětní list podepsaný oddávajícím. Atmosféru dokreslily i milostné verše. Možnost zavěsit zámeček na most lásky mají zamilovaní v Sokolově již několik let. Od roku 2014 se o organizaci stará městský dům kultury. A jak tradice vznikla? Kdysi prý v daleké Číně byla na Velké čínské zdi natažená lana, na která čínští novomanželé připevňují visací zámečky. Uzamknutím zámečku a následným přehozením klíče přes zeď si manželé mají zajistit štěstí a věčnou lásku. Rituálem se zřejmě inspiroval italský spisovatel Federico Moccia, protagonisté jeho románu však stvrzují lásku připevněním zámku na most Milvio, kde údajně zahynul mučednickou smrtí sv. Valentin. V současné době naleznete mosty lásky v mnoha městech světa.

Autor: Lucie Žippaiová