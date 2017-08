Na vodě letos v pohodě? Sem tam mráček

Karlovarský kraj – Vodácká sezona na Ohři se letos vydařila, shodují se majitelé půjčoven, tábořišť i samotní vodáci. Přestože ještě nekončí, hlavní nápor má řeka s blížícím se koncem letních prázdnin už za sebou.

Dobrý stav vody si pochvalovali i účastníci Dne Ohře. Vodácká sezona na Ohři končí v říjnu.Foto: Ilustrační foto

Folková Ohře 2017

sobota 26.8.

11:00 12:00 Poutníci

12:15 12:45 DRC

13:00 13:45 Pepa Štross

14:00 15:00 Ginevra

15:15 16:00 Sem tam

16:15 17:00 Žamboši

17:15 18:15 Pacifik

18:30 19:30 Žalman

19:45 20:30 Gladly

20:45 21:15 Roháči

21:30 23:00 Klíč



Neděle 27.8.

11:00 11:30 Bodlo

11:45 12:15 Lakuna

12:30 13:15 Sekvoj

13:30 14:30 Cop

14:45 15:30 Isara

15:45 16:30 Hradní duo

16:45 17:45 Taxmeni

18:00 19:00 Strašlivá podívaná

Příznivci vody se teď o víkendu mohou vypravit na festival Folková Ohře a začátkem října sezona definitivně skončí zamčením řeky. „Mohli bychom říct, že hlavní sezona začíná 15. června a končí 15. srpna. Potom se samozřejmě taky jezdí, ale už to není v takovém množství,“ potvrdil Míla Pražák za půjčovnu lodí a vodáckého vybavení Dronte. Babí léto využívají vodáci většinou o víkendech. „My už navíc pak máme mimosezonní ceny a jsou vodáci, kteří na tuto dobu čekají,“ uvedl.

Sezona podle jeho slov je letos dobrá a zajímavá. „Myslím si, že letošní sezona byla dobrá a lidé byli vcelku spokojení. V podstatě po celou dobu máme dostatek vody. Kromě asi 14 dní na začátku července a teď v srpnu, kdy bylo vody na minimu. Vždycky ale přijde nějaká přeháňka, naprší a vody je dost,“ pochvaloval si.

Stejně to viděli i vodáci, kteří sjeli řeku při Dni Ohře. „Je dost vody, jelo se dobře, žádné mělčiny,“ zhodnotila Jitka Kocková z Karlových Varů. „Je dobrý stav vody. Řekl bych, že na té horní části k Nebanicím bylo dost popadaných stromů, ale od Nebanic do Kynšperka to bylo bezvadné,“ přidal se ostřílený vodák Rudolf Volný, který brázdí řeky už 60 let. Ten se na vodu vydává rád i ve svých 74 letech. „Je tu vždycky dobrá parta, kamarádi, zpívá se u ohně, je to nádherný. Hodně se ale změnilo. Řekl bych, že to v poslední době kazí vodáci, kteří při sjíždění na vodě hodně pijou. Je to nebezpečný a špatný,“ je přesvědčený.

Právě na kontrolu alkoholu u vodáků se letos zaměřila i jedna z policejních akcí. „To vnímám jako takový mráček, z mého hlediska ta akce byla zbytečná,“ domnívá se Míla Pražák. „My jdeme cestou osvěty. Lidé, kteří chtějí na lodi pít, tak pít budou, i když tam budou policisté. A ti, kteří nepijou nebo si dají jedno pivo, tak říkají: Proč máme mít nulovou toleranci, když to pivo vždycky k tomu patřilo a nikoho na té řece neohrožujeme?“ tlumočil názory dalších vodáků.

O tomto víkendu se všichni příznivci vody a dobré muziky mohou těšit na už 15. ročník festivalu Folková Ohře v tábořišti v Kynšperku. Po dva dny budou hrát a zpívat kapely a muzikanti zvučných jmen. Na plakátech ovšem vypadli z programu loketští Roháči, ale příznivci o jejich vystoupení nepřijdou. Zahrají a zazpívají v sobotu od 20.45 do 21.15 hodin. „Je připravený i doprovodný program v podobě Divadla z bedny, jízdy na lodích, dílniček pro děti i rozličných stánků,“ doplnil Míla Pražák, pořadatel Folkové Ohře.

Definitivně se letos vodáci rozloučí se sezonou 7. října, kdy v loděnici v Sokolově víla slavnostně řeku uzamkne.