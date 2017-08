Na výtvarném kurzu tvořily a teď se svými díly chlubí

Horní Slavkov – Být seniorem rozhodně neznamená sednout si doma do křesla s rukama v klíně. Naopak.

Dnešní senioři jsou velmi aktivní a snaží se zapojovat i do různých kurzů. Příkladem je osm žen, které se na jaře účastnily v městském kulturním středisku výtvarného kurzu pod vedením Lucie Jílkové. Výsledky svého tříměsíčního snažení teď prezentují v muzeu ve Slavkově.

Jednou z účastnic kurzu je i Marie Novická. Ta, stejně jako všechny ostatní, si kurz nemůže vynachválit. „Strašně moc nás to bavilo, chodily jsme sem jak do školy a chodily jsme rády. Těšily jsme se,“ svěřila se na úterní vernisáži výstavy jejich prací. Společně s lektorkou malovaly tužkou, perem, pracovaly s žehličkou, voskem, vyráběly vajíčka na Velikonoce a zdobily třeba i sklo. „Byly bychom velice rády, kdyby kurzy v září pokračovaly. Paní lektorka byla výborná,“ ocenila Marie Novická.

I lektorka Lucie Jílková si spolupráci se seniorkami pochvaluje. „Chtěla bych poděkovat účastnicím za jejich přístup a optimismus. Naše nevšední pravidelná setkání byla obohacující a v mnohem pro nás všechny inspirující,“ vzkázala z dovolené prostřednictvím ředitelky kulturního střediska Soni Kvasničkové. Lektorka vyzdvihla nejen společné tvoření, ale rovněž vzájemný kontakt a dialog, který na kurzech nastal. „Věřím, že bude příležitost v tomto dialogu pokračovat,“ uvedla Jílková.

A ta zřejmě bude, protože tyto i podobné akce mají velkou podporu města. „Věřím, že je to jenom jedna z mnoha akcí pro vás, a jsem rád, že všechny akce, které vám nabízíme, takto využíváte,“ ocenil starosta města Alexandr Terek.

Výstava ve slavkovském muzeu je přístupná od středy do neděle od 9 do 12.30 a od 13 do 17 hodin a potrvá do 25. srpna.