Nadšenci budou pěstovat na společné zahradě

Chodov – Parta nadšenců v Chodově přišla s nápadem vybudovat takzvanou komunitní zahradu. Určena bude pro ty, kterým jednoduše chybí vlastní místo pro pěstování plodin.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

„Sloužit bude i lidem, kteří nemají kde trávit volný čas," uvedla iniciátorka komunitní zahrady v Chodově Tereza Mikolášková. Novinka bude podle ní sloužit nejen k zahradničení. V plánu jsou totiž i různé akce pro veřejnost v podobném stylu, jako byla například loňská snídaně pod širým nebem v městském parku.

„Zahrada by měla pomoci také ke vzdělávání dětí ze škol a školek, kde by si mohly rostliny a květiny osahat, popřípadě zkusit vlastnoručně vysadit," doplnila Tereza Mikolášková s tím, že projekt je zatím na samém počátku. „První práce začnou na jaře, jakmile to počasí dovolí," poznamenala. Nápad mladých pěstitelů se líbí i samotnému městu, které za tamní poliklinikou poskytlo pozemek o rozloze 160 metrů čtverečních.

„Zároveň pomůžeme s oplocením a vodou, aby bylo čím za lévat," slíbil starosta Chodova Patrik Pizinger. Komunitní zahrady vznikají nejčastěji na nevyuži tých plochách, jejich obliba se k nám dostala ze zahraničí, především z Francie, Německa a USA.

V Česku je lze najít spíše ve větších městech, jako je Praha či Plzeň. V Karlovarském kraji by se mělo jednat o jednu z prvních zahrad tohoto typu.