Nejlepší vliv na životní prostředí? Netěžit vůbec

Horní Slavkov - Arogance státní správy! Já tam nechci žít, chcete naše zdraví vystavit ještě většímu svinstvu! I v Praze o nás bude slyšet! Zdraví, domy, majetky, všechno bude v prčicích!

S připomínkami během veřejného projednávání záměru vystoupili i starosta Krásna Josef Havel (vlevo) a místostarosta Martin Pribol.Foto: Lucie Žippaiová

Takové a podobné velmi emotivní výroky zaznívaly na veřejném projednávání záměru těžby lithia na odkališti v Kounici v Horním Slavkově. Podle řady lidí by bylo nejlepší netěžit. Záměr je v současné době ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). „Důvodem, proč se veřejné projednávání koná, je slyšet vaše připomínky. Abychom se k tomu mohli všichni vyjádřit," uvedl za Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které veřejné projednávání svolalo, Martin Vozka.

A připomínek se na hlavu zástupců ministerstva, zpracovatele záměru, zástupců oznamovatele, firmy Sanaka Industry, a zpracovatele posudku sneslo hodně. „Přijde mi zvláštní, že jsme nebyli vůbec osloveni. Počítá se s třináctiletou těžbou, 80 kamiony denně, které budou projíždět památkovým Loktem," podotkl místostarosta Lokte Petr Zahradníček. Se stejnou připomínkou se připojili i zástupci Nového Sedla, Krásna, Bečova a ostatních obcí a měst, kterých se doprava vytěžené suroviny týká. „Jednali jsme o tom s ostatními starosty. Pokud by bylo něco jiného než varianta B, tak půjdeme opravdu do takového stavu, že i v Praze o nás budou slyšet," řekl i za ostatní starosta Lokte Zdeněk Bednář.

Varianta B, tedy doprava po železnici, má však podle místostarosty Krásna Martina Pribola také trhliny. „Říkáme, že jediná přijatelná varianta je po železnici. Ale ta nenastane. S kým to máte domluvené?" ptal se místostarosta. „Dopadne to tak, že varianty A a B se neuskuteční, varianta D kvůli poddolování taky ne, takže zbyde varianta C – kamiony. A jsme tam, kde jsme být nechtěli," shrnul Pribol. „A jakým způsobem se doprava po železnici dotkne obyvatel Krásného Jezu?" ptali se jejich zástupci.

„Rád bych znovu upozornil, že v tuto chvíli posuzujeme, jaký vliv by jednotlivé varianty měly na životní prostředí," zopakoval několikrát v průběhu projednávání Jan Horčička, zástupce oznamovatele záměru, společnosti Sanaka Industry. Řada přítomných se vyjadřovala totiž i k záměru těžby jako takovému. „Jsme rádi, že jsme to tu na Kounici pěkně oživili. A cítíme se dotčeni, že jste nás neoslovili, a přesto nám chystáte takový dáreček. Já tam nechci žít," zapojila se jedna z obyvatelek Kounice.

„Celý problém, o kterém se tu diskutuje, vznikl v roce 1998, kdy město bezplatně převedlo pozemky na Nadaci Georgia Agricoly a ta je následně prodala společnosti Sanaka Industry. Město tedy určitě není tím, kdo rozhoduje, jestli se tam bude těžit, nebo ne," poznamenal starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. „Nyní se můžeme jenom snažit co nejvíce eliminovat dopady, pro což jsme udělali maximum," doplnil starosta.