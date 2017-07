Nepropásněte poslední šanci vidět sv. Floriána a Vavřince

Chodov – Nové chodovské zvony svatý Florián a svatý Vavřinec už se pomalu připravují na svou cestu vzhůru do zvonice.

Oba chodovské zvony jsou teď v hlavní lodi kostela a o víkendu 5. a 6. srpna si je může přijít prohlédnout veřejnost.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Ve čtvrtek přijel do města mistr Bouchal z Brodku u Přerova, aby připravil zvonici kostela a zvonovou stolici na nové dva přírůstky. Oba zvony jsou prozatím uloženy v hlavní lodi kostela svatého Vavřince, a než doplní ve zvonici Jana Viléma, má veřejnost ještě jednu příležitost je vidět. O víkendu 5. a 6. srpna bude kostel pro zájemce otevřen po celé odpoledne, tedy přibližně od 12 do 18 hodin. Vyzdvižení Floriána s Vavřincem do zvonice bude letos hlavním bodem Svatovavřinecké pouti 12. srpna.