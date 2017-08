Nové chodníky, zastávky či jídelna. Výstavba úspěšně pokračuje

Horní Slavkov – Ve městě ještě teď na konci prázdnin vládne pořád čilý stavební ruch. „Všechny investice jedou dobře,“ pochvaluje si starosta města Alexandr Terek.

Stavební ruch vládne pořád ve Slavkově. Budují se nové chodníky, zastávky, parkovací stání.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Pokračují tak stavby chodníků a parkovacích míst v ulici Dlouhá, Poštovní a Ležnická. Budují se nové zastávkové zálivy na obou stranách ve směru na Kounici. Velmi dobře probíhá i budování nového chodníku a parkovacích stání u školky. „Úspěšně pokračuje regenerace panelového sídliště. U jednoho domu je všechno už připravené, jsou hotové obrubníky a začnou pokládat dlažbu,“ popsal postup prací starosta.

Kde budou práce s určitostí pokračovat i v dalších měsících, to je výstavba nové školní jídelny. „Bourací práce jsou již hotové, příčky vystavěné, teď se dělá voda, elektrika, kanalizace,“ přiblížil starosta, jak jsou dělníci s výstavbou daleko. V průběhu dvou nebo tří týdnů v září se ještě počítá s většími pracemi venku, kde by měla vyrůst konstrukce přístavby. Zbytek prací už bude probíhat v objektu. Pokud vše půjde dobře, vypadá to, že v lednu už by se děti mohly stravovat v nové jídelně. „Nechci to ale zakřiknout. Zatím však jde stavba dobře,“ je raději opatrný starosta Terek.