Nové parkování u školy: Polib a jeď

Sokolov – Bezpečné a rychlé vysazení dítěte přímo u vchodu do školy.

Nová značka K+R má pomoci rodičům, kteří vozí děti do školyFoto: Deník / Cichocki Roman

K tomu mají sloužit krátkodobá parkovací stání Kiss and Ride, v překladu Polib a jeď. Ke značkám chce město vybudovat také odpovídající odstavnou plochu na vozovce. Práce by měly začít ještě letos. Prvním místem, kde se dopravní značení objeví, je základní škola Křižíkova.

„Nyní jsou v Křižíkově ulici u školy dvě až tři parkovací místa. Nově chceme udělat plochy přímo takzvaně před vchodem do školy, kde mohou rodiče své dítě bezpečně vysadit, dát mu pusu na rozloučenou a odjet. Uvolní tak místo dalším. Inspirovali jsme se systémem Kiss and Ride, tedy Polib a jeď,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Doposud parkují rodiče i zaměstnanci školy na přilehlé hlavní ulici Závodu míru. Zde je však vystupování a nastupování dětí mnohem více nebezpečné. Zmírnit riziko pomáhají dva retardéry, které rodiče dětí vítají.

Méně už však řidiči aut či autobusů, kteří přes ně musejí přejíždět, a také obyvatelé okolních domů, kterým zejména v létě vadí hluk, který vozidla na retardérech vytvářejí.

Město chce pro rodiče dětí ušetřit další parkovací místa tím, že pro zaměstnance školy a jejich návštěvy vybuduje parkování uvnitř areálu.

Na městě také bude dostat do povědomí lidí značku K+R, na které se mnoho z řidičů bojí zaparkovat, protože nevědí, co znamená. Značka se používá proto, že jsme signatáři Vídeňské úmluvy o dopravním značení. Použití jiných značek by zmátlo cizince.

Kiss and Ride: – Značka K+R neboli Kiss and Ride (Polib a jeď) začala platit v roce 2010.

– Původně měla sloužit jen u zastávek hromadné dopravy.

– Podle vyhlášky z roku 2015 značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit jen pro vystoupení a nastoupení lidí.