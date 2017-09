Novinky a řada akcí. Knihovny se činí

Karlovarský kraj – Zdokonalovat a modernizovat činnost, nabídnout čtenářům novinky a další možnosti využití služeb, maximálně zjednodušit a zpřístupnit fondy po celé republice, pořádat zajímavé akce, to je cíl knihoven v kraji.

Knihovny pořádají během roku řadu akcí. Například pravidelnou Noc s Andersenem (na snímku chodovská knihovna letos).Foto: Deník / Žippaiová Lucie

S horkou novinkou přišla Městská knihovna Chodov. Její čtenáři jako první v kraji mohou plnohodnotně využít Centrálního portálu knihoven. „Učíme čtenáře hledat v naší elektronické databázi, která obsahuje knihy, jež máme v naší knihovně,“ uvedla Jitka Banzetová, zástupkyně ředitelky Městské knihovny Chodov. „Tento celostátní projekt umožňuje čtenářům a studentům vyhledávání literatury napříč knihovnami v Česku,“ vyzdvihla přednosti portálu Banzetová. Dostupný je přes internet, umožňuje propojování účtů v zúčastněných knihovnách a směřuje čtenáře k tomu, jak nejrychleji získat potřebnou literaturu.

Na portálu může vyhledávat kdokoli. „Pokud není přihlášený a hledá určitý titul, objeví se ve výčtu všechny knihovny, kde je titul dostupný. Ve chvíli, kdy se přihlásí jako registrovaný čtenář, bude na prvním místě knihovna, v níž je registrovaný, poté ty okolní a teprve pak ty zbývající,“ vysvětlila princip a výhody přihlášení.

Vyhledávat je možné ve všech typech dokumentů, včetně článků z novin a časopisů. Současně takové vyhledávání funguje jako pobídka a inspirace ke čtení. „Portál nabízí inspirativní náměty z oblasti literatury, například přehledy nejpůjčovanějších titulů, oceněných nebo zfilmovaných knih, nabídku audioknih nebo knih dostupných v elektronické podobě,“ doplnila zástupkyně ředitelky.

Centrální portál knihoven je přístupný na adrese www.knihovny.cz. Bližší informace získají čtenáři přímo v knihovně, případně na jejím facebookovém profilu.

Městská knihovna Karlovy Vary se začátkem školního roku nezahálí a pořádá jednu akci za druhou. „Už začátkem října se můžete těšit na další besedu Vliv psychiky na lidské zdraví, která je pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak předcházet nebo se následně zbavit zdravotních disharmonií, a to psychických i fyzických,“ řekla za knihovnu Ludmila Křivancová. Na besedu můžete vyrazit 9. října od 17 hodin.

Městská knihovna Ostrov si pro své starší čtenáře opět připravila Univerzitu třetího věku, tentokrát na téma cestování. Kromě toho dále rozšířila své služby pro čtenáře a od půlky dubna letošního roku mohou čtenáři platit své poplatky kartou. „Terminál pro bezhotovostní platby je od 11. dubna umístěn na recepci knihovny a lze jím platit veškeré poplatky ze všech oddělení knihovny v minimální výši 50 korun, včetně vstupenek na akce pořádané knihovnou,“ řekla za knihovnu Jana Múčková.

Do knihoven ale chodí i zrakově postižení čtenáři. Městská knihovna Ostrov se zaměřuje i na jejich specifické potřeby. Začátkem roku začala podporovat FriendlyVox. „Projekt je zaměřený na jednoduché zpřístupnění nejrozšířenějších internetových služeb. FriendlyVox je zvukový portál vytvořený s ohledem na specifické potřeby zrakově postižených osob. Pro ovládání portálu je potřeba pouze klávesnice. Veškeré potřebné informace jsou předávány hlasovým výstupem,“ doplnila Múčková.

V Chebu například spustili v obou budovách unikátní systém navigace pro nevidomé. Ten funguje tak, že nevidomí přijdou před budovu a speciálním ovladačem spustí akustický orientační majáček. Ten je pomocí hlasu naviguje, jakým způsobem se dostanou do knihovny, kolik před nimi je schodů a mnoho dalšího. Tak se mohou i nevidomí čtenáři bezpečně dostat do budovy a vědí, na co se mají připravit.

(žip, šmu, bur)