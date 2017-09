Nový elektrovůz umyje a dezinfikuje kontejner během minuty

Sokolov – Je málo měst či technických služeb, které se mohou pochlubit touto speciální technikou.

Jde o elektrovůz, který teplou vodou umývá kontejnerové nádoby, jichž jsou v Sokolově zhruba 2 tisíce. O pronájem techniky okamžitě projevila zájem okolní města či obce. Vůz pořídil Sotes za 3,25 milionu bez DPH.



Nákup nové techniky prosadil odvolaný ředitel prosperujících technických služeb Jaromír Dvořák. „Tato služba, která zahrnovala pronájem stroje včetně obsluhy, byla ale prováděna externími firmami. Z dlouhodobého hlediska je pronájem stroje externí firmou neekonomický, a navíc časově zavazující. S mycím vozem totiž musel jezdit současně svozový vůz s osádkou, která odpadové nádoby nejdříve vyprázdnila, a poté mohlo dojít k vymytí nádoby,“ říká Dvořák.



Samotný mycí cyklus nového stroje trvá zhruba minutu. Dvořák podle svých slov také předjednal spolupráci s okolními městy a obcemi, kde zájem o tuto službu je prý relativně veliký. Pořízení vozu na mytí kontejnerů tak bude generovat i další příjmy.



„Z tohoto hlediska očekává firma návratnost investice podstatně dříve, a to v horizontu do pěti let. Což je výborná zpráva, protože životnost stroje je minimálně 10 let,“ vypočítal Dvořák, který byl podle svých slov odvolán z funkce neznámo proč, a to jednateli společnosti. „Další iniciativa a kroky k prosperitě projektu tak budou na mém nástupci,“ uzavřel téma Dvořák.