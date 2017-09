Oběti holocaustu nejsou zapomenuty, připomínkou jsou kameny zmizelých

Chodov, Karlovy Vary – Františku, Alici a Věru Bergmannovy připomínají další tři kameny zmizelých, stolpersteine, které přibyly v Chodově před služebnou policie ve Staroměstské ulici v neděli v podvečer.

Následující den si památku obětí holocaustu připomněli pokládáním kamenů zmizelých i v Karlových Varech.

Ve Staroměstské ulici v Chodově je tak nyní celkem devět kamenů, které připomínají velkou rodinu židovského obchodníka Eduarda Kronbergera, který zahynul během druhé světové války společně s většinou své rodiny. Letošní kameny se ale trochu vymykají. „Nejnovější tři kameny byly položeny na památku Františky, Alice a Věry Bergmannových, které patřily k rodině Eduarda Kronbergera, šlo o jeho dceru a vnučky, a byly pro svůj původ potrestány hned dvakrát,“ vysvětlil chodovský historik Miloš Bělohlávek. „Během druhé světové války byly postupně vězněny v několika koncentračních a pracovních táborech, ale s velkým štěstím se jim podařilo hrůzy holocaustu přežít a konce války se dočkaly v terezínském ghettu. Po druhé světové válce však byly vzhledem ke své německé národnosti zařazeny do odsunu a v roce 1946 byl rodina Bergmannova nuceně vysídlena do Německa,“ pokračoval historik.

Pietního aktu při pokládání kamenů se zúčastnily i Kitty Weiss a Beate Friedrich, dcery Alice Bergmannové. Další členové rodiny Kronberger-Bergmann žijí ve Spojených státech a v Izraeli, kde dodnes žijí také dvě chodovské Wintonovy děti, vnoučata Eduarda Kronbergera. „Poválečný vývoj přinesl naší rodině nový domov, ale když naše babička Alice Bergmannová vyprávěla o Chodovu, tak nikdy neříkala tam, vždycky říkala doma v Chodově,“ zavzpomínala Jenny Schreiner, dcera Kitty Weiss. „Dnešní den je pro rodinu velmi významný, protože svou babičku potkáváme tam, kde se cítila doma,“ dodala.

Kameny zmizelých připomínají po celé Evropě oběti holocaustu a do dnešního dne jich bylo položeno bezmála sedmdesát tisíc. „Skrze tyto jednoduché kostky se základními životopisnými údaji se symbolicky oběti druhé světové války vrací k domům, ve kterých žily. Všechny kostky osobně pokládá německý sochař Gunter Demnig, který projekt počátkem 90. let vymyslel,“ přiblížil smysl a historii kamenů zmizelých Bělohlávek. Chodov byl v roce 2015 prvním městem v Karlovarském kraji, kde s jejich pokládáním začali. Tři kameny před budovou obřadní síně připomínají rodinu chodovského lékaře Bedřicha Kettnera a devět před služebnou policie právě rodinu Eduarda Kronbergera. Vedení města by rádo v pokládání stolpersteinů za „zmizelé“ židovské občany Chodova pokračovalo i nadále.

V Karlových Varech se také vzpomínalo na oběti holocaustu. Židovská obec Karlovy Vary před domem doktora Davida Bechera u hlavní lékárny položila kameny zmizelých, které připomenou a uctí památku členů rodiny Führenbergových a dalších šesti karlovarských obětí nacistické perzekuce.