OBRAZEM: Byl patnáctý ročník Folkové Ohře tím posledním? Snad ne

Kynšperk nad Ohří – Patnáctý ročník festivalu Folková Ohře skončil, ať žije šestnáctý! Opravdu je možné to říct? O víkendu zaplnily tábořiště Dronte stovky posluchačů, kteří si přišli vychutnat muzikanty zvučných jmen, přesto nad konáním dalšího ročníku visí otazník.

Zpočátku to zejména v sobotu vypadalo s počasím všelijak, nakonec se ale vyčasilo a sobota byla dalším krásným letním dnem. Možná i to přilákalo lidi užít si víkendovou pohodu při pěkné muzice. S letošním ročníkem, který byl opět dvoudenní, je spokojený i pořadatel Míla Pražák. „Lidí přišlo, řekl bych, více než vloni. Snažíme se o dobré kapely, ale akce je bohužel neufinancovatelná, pokaždé jsme ve ztrátě, takže ve vzduchu opravdu visí otazník, jestli to není poslední ročník Folkové Ohře,“ vyjádřil své obavy. „Víme ale, že že lidem děláme radost a rádi sem jezdí, tak uvidíme,“ doplnil.

Letos poslední akcí na Ohři bude 7. října její zamykání. To se uskuteční v sokolovské loděnici.