Ohňostrůjci z Kraslic slaví Silvestra střídmě

Kraslice - Na bujaré silvestrovské oslavy si mohou nechat zajít chuť. Od ranních hodin Nového roku jedou totiž naplno. Přísné předpisy, těžká břemena, nebezpečný materiál či správně zapojená elektroinstalace. To vše musí zvládnout 1. ledna parta kolem Tomáše Cveka z agentury On-Off. Dali se totiž na koníčka, kterým je stavění a odpalování ohňostrojů.

Ten novoroční v Kraslicích je akcí, na kterou v roce 2011 přišlo pár nadšenců. Dnes jich chodí tisíce. Ohňostroje této party jsou vyhlášené svou délkou, pestrostí i zajímavou hudbou.

„Navíc se každý rok snažíme vždy přidat něco nového, neokoukaného, co zde prostě ještě nebylo," říká Cvek. Ten pobíhal po place pro odpálení od osmi hodin ráno. V ruce nezbytný papír s plánem zapojení. „Prakticky od září vymýšlím, co a jak odpálit, a teď to musím zrealizovat," směje se Cvek.

„Pozor na kabely, minus sem, tam přijde tento efekt, pozor zapínám test," zní od ranních hodin na místě pro odpálení mráz nemráz. „Přípravy ohňostroje trvají několik měsíců dopředu, poslední týden v roce pak vrcholí. Navážíme materiál, připravujeme doprovodný program, zajišťujeme občerstvení," popsal frmol kolem novoročního ohňostroje další z agentury Stanislav Fořt.

Akce je vyhlášená, jezdí na ni lidé z okolí Kraslic i Německa. „Ohňostroj v Kraslicích jsem si nenechala ujít ani letos. Byl povedený, líbil se mi, jen více podobně vydařených akcí, "řekla Nikol Lihová ze Smolné.