Opoziční zastupitel končí, vedení města se zatím nemění

Kraslice – Radnice v Kraslicích se prozatím v základech neotřásla. Opozice ve čtvrtek odpoledne upustila od odvolání některých členů rady, kterou tvoří vládnoucí koalice, a nově zvolení druhé neuvolněného místostarosty. Stalo se tak poté, co se nečekaně rozhodl regignovat opoziční zastupitel Otakar Mika.

Otakar MikaFoto: DENÍK/Archiv

K dohodě o stažení těchto bodů s programu se přitom rozhodlo už den předem, kdy se narychlo uskutečnilo pracovní zasedání celého zastupitelstva. Obě strany se dohodly, že se rozpory budou řešit konstruktivněni. „Dotkly se mě informace, které koalice zveřejnila v jakémsi občasníku. Je plný lží a špíny. S těmito zastupiteli už spolupracovat nechci,“ řekl ke své rezignaci Mika.

V buletinu se objevily informace například o tom, že opozice se snaží ohromit chod města a že okopává vední kotníky. Píše se v něm také o tom, že opozice získala většinu v zastupitelstvu díky přeběhlíkům.

Opozice chtěla ve čtvrtek odvolat některé z radních a dosadit tam své lidi a nově zvolit druhého neuvolněného místostarostu, který by měl podle Miky nastarosti dotace. „Nejsme spokojeni se současným tempem vedení. Proto jsme ho chtěli posílit o dalšího místostarostu. Odvolání radních a volbu jsme stáhli, protože za mě nastoupil nový zastupitel a chce se se vším seznámit. Pak se k rekonstrukci rady města zastupitelé patrně vrátí,“ dodal Mika.

Starosta Kraslic Roman Kotilínek se nechtěl k rezignaci blíže vyjadřovat. „Je to rozhodnutí pana Miky, které nebudu komentovat,“ řekl. Odmítl, že by současné vedení bylo nečinné. „Jen pro letošek a už i pro příští rok jsme získali dotace za 70 milionů korun. A to rozhodně nebude vše. Peníze půjdou do oprav městských komunikací nebo kanalizace,“ konstatoval.